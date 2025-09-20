لم يخذل كريستيانو رونالدو.. أكثر لاعب أبهر جمهور النصر السعودي ضد الرياض

حقق النصر فوزاً عريضاً على حساب منافسه الرياض بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، مساء السبت، في الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين.

وحملت أهداف النصر توقيع النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قائد الفريق، وزميله جواو فيليكس، بواقع هدفين لكل منهما، بجانب الفرنسي كينغسلي كومان.

أكثر لاعب أبهر جمهور النصر في لقاء الرياض كان البرتغالي جواو فيليكس نجم الفريق، والذي حصل على أعلى تقييم بالتساوي مع زميله كينغسلي كومان بدرجة 10، بحسب موقع "سوفا سكور".

ماذا قدم جواو فيليكس؟

لعب فيليكس 86 دقيقة، وسجل هدفين وصنع هدفاً، واستحق لقب رجل المباراة عن جدارة.

وجه فيليكس تسديدتين تجاه مرمى الرياض سجل منهما، بجانب تسديدة ثالثة مرت بعيداً عن المرمى.

وراوغ اللاعب البرتغالي مرتين بنجاح من أصل 3 محاولات، ولمس الكرة 50 مرة، وقدم 23 تمريرة صحيحة من أصل 30، بخلاف إرسال تمريرتين طويلتين صحيحتين من أصل 4 تمريرات.

وفاز فيليكس بخمس صراعات ثنائية من أصل 6، وقدم مباراة كبيرة نال بها إعجاب جماهير النصر.

وراهن البرتغالي رونالدو على صفقة مواطنه فيليكس وكسب الرهان بعد تألقه اللافت.