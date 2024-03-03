كريستيانو جونيور يرفع درع الدوري السعودي تحت 13 عامًا (فيديو)

رفع كريستيانو رونالدو جونيور، اليوم الأحد، درع الدوري السعودي تحت 13 عامًا.

وكان كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق براعم النصر تحت 13 عامًا للفوز بلقب الدوري للموسم الرياضي 2023/2024، قبل 3 جولات من النهاية.

وانتشر مقطع فيديو يظهر تسلم كريستيانو جونيور درع الدوري في منصة التتويج قبل أن يتجه إلى زملائه ويحتفل معهم باللقب.