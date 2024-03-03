كريستيانو جونيور يرفع درع الدوري السعودي تحت 13 عامًا (فيديو)
رفع كريستيانو رونالدو جونيور، اليوم الأحد، درع الدوري السعودي تحت 13 عامًا.
وكان كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريق براعم النصر تحت 13 عامًا للفوز بلقب الدوري للموسم الرياضي 2023/2024، قبل 3 جولات من النهاية.
وانتشر مقطع فيديو يظهر تسلم كريستيانو جونيور درع الدوري في منصة التتويج قبل أن يتجه إلى زملائه ويحتفل معهم باللقب.
وكان النصر قبل فاز 4/2 على أُحد في الجولة الـ15، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة.
وجاءت رباعية النصر بتوقيع نواف ناجي، وسيف عبدالله، وكريستيانو رونالدو جونيور، وناصر الصقعبي.
واستفاد النصر من تعادل ملاحقه الشباب مع الهلال (3/3)، ليتسع الفارق بين النصر والشباب إلى 10 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.
ورفع فوز النصر على أحد رصيد العالمي إلى 40 نقطة، ليتسع الفارق مع الشباب إلى 10 نقاط، قبل 3 جولات من النهاية، ليضمن باللقب.
وانضم جونيور إلى براعم النصر، في 19 أكتوبر الماضي، ليشارك في قوائم الفئات السنية تحت 13 عامًا و15 عامًا.