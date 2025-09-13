5 حلول عاجلة لإنقاذ ريال مدريد من ورطته الدفاعية الكبرى

كتب – نور الدين ميفراني

تلقى ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو ضربة موجعة بعد تأكد إصابة المدافع الألماني أنطونيو روديغر وغيابه فترة طويلة.

وأعلن النادي أن روديغر أصيب في عضلات الفخذ الأيسر، وسط توقعات صحفية بغيابه لمدة 3 أشهر عقب الخضوع المتوقع لجراحة.

وشعر روديغر بآلام خلال تدريبات ريال مدريد استعداداً لمواجهة ريال سوسيداد خارج ملعبه في الليغا، مساء السبت، وخرج من قائمة المباراة.

وسيفقد ريال مدريد جهود المدافع المخضرم في مباريات قمة ضد أتلتيكو مدريد في ديربي بالليغا، وأمام ليفربول في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا، والكلاسيكو ضد الغريم برشلونة.

وانضم بذلك روديغر إلى قائمة الغائبين لفترات طويلة بتشكيلة المدرب تشابي ألونسو، وتشمل جود بيلينغهام، وإدواردو كامافينغا، وإندريك، وفيرلان ميندي.

ولم يعد روديغر خياراً أساسياً في الجولات الأولى من الليغا، في ظل اعتماد تشابي على دين هويسن وإيدر ميليتاو بقلب الدفاع.

ورغم امتلاك ريال مدريد 4 لاعبين في قلب الدفاع، لكن الثقة الكبيرة فقط في الوافدين الجديدين: الإسباني دين هويسن والبرازيلي إيدير ميليتاو، بينما لم يشارك النمساوي دافيد الابا و الإسباني راؤول أسينسيو في بداية الدوري، وارتكبا في السابق أخطاء كبيرة ولا يمكن الوثوق بهما بشكل كبير.

وينتظر ريال مدريد مباريات قوية خلال فترة غياب المدافع الألماني، الذي قد تصل إلى 18 مواجهة، وهو ما يستلزم من المدرب تشابي ألونسو البحث عن حلول.

وأمام ريال مدريد 5 حلول عاجلة لإنقاذ الفريق من الورطة الدفاعية الجديدة وهي:

تغيير الخطة

يلعب ألونسو منذ بداية الدوري بخطة 4-2-3-1 ويحتاج لتغييرها في ظل التطورات الجديدة بغياب مدافع كان يعتمد عليه في مداورة ناجحة.

وسبق للمدرب الإسباني حين كان مدربا لباير ليفركوزن أن لعب بخطة 3-5-2 و 3-4-3 وهي ما تمنحه فرصة اللعب بـ3 قلوب دفاع، وفي هذه الحالة يمكن استخدام دافيد ألابا وراؤول أسينسيو والتقليل من أخطائهما.

اعتماد الفرنسي أوريلين تشواميني قلب دفاع

سبق للمدرب السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن استخدم لاعب الوسط الفرنسي قلب دفاع، وفعل تشابي ألونسو الشيء نفسه في كأس العالم للأندية، ويمكنه تكرار التجربة، خصوصا مع قرب عودة الفرنسي إدواردو كامافينغا من الإصابة ليلعب لاعب وسط ارتكاز.

البحث عن مدافع حر في السوق

الحل الثالث هو العودة لسوق الانتقالات والبحث عن مدافع حر والتعاقد معه، وهو بحث معقد لكون أغلب المدافعين الجيدين متعاقدين مع أندية بالفعل في الوقت الحالي.

تصعيد مدافع من "الكاستيا"

لجأ ريال مدريد عدة مرات للفريق الثاني "كاستيا" لتصعيد لاعبين للفريق الأول ومشاركتهم بشكل أساسي آخرهم راؤول أسينسيو، وغونزالو غارسيا.

وبإمكان ريال مدريد تصعيد أحد مدافعي "الكاستيا" للفريق الأول، مثل: خوان مارتينيز، وماريو ريباس، ومانويل سيرانو.

اللجوء لأسلوب دفاعي مرن

يلجأ تشابي ألونسو للضغط العالي والدفاع المتقدم لاستعادة الكرة بسرعة وفرض الاستحواذ رغم أن الفرنسي كليان مبابي لا يقوم كثيرا بالضغط والواجبات الدفاعية، وهذا ما سيجبر المدرب إقناع مهاجمه على الضغط بفعالية.

لكن المشاكل الدفاعية قد تجبره أيضا في بعض المباريات على اللعب بأسلوب دفاعي منخفض والتكتل الدفاعي في حال فقدان الكرة لمنح لاعبي الوسط فرصة دعم الدفاع وإغلاق المساحات أمام المنافس.