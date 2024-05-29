بعد رسالته لفريق السيدات.. هل يغازل ميسي برشلونة للعودة مجددا؟

لا يترك الأرجنتيني ليونيل ميسي لحظة إلا ويؤكد ارتباطه وعشقه لناديه السابق برشلونة، وهو ما جعل الصحف الإسبانية تؤكد أنه ما زال يفكر في العودة للفريق قريبا، دون وجود أي إعلان رسمي من قبل اللاعب أو عائلته بشأن هذه الخطوة.

وحللت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصرفات ميسي، وتحديدًا ما فعله بعدما فاز برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب ليون.

وبمجرد انتهاء المباراة، سارع ميسي إلى حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه التهنئة إلى نادي برشلونة.

وكتب ميسي، بعد فوز برشلونة بثنائية نظيفة سجلتها لاعبتان رافقتا ميسي في حصد جائزة الكرة الذهبية أليكسيا بوتياس عام 2021 وآيتانا بونماتي العام الماضي، على حسابه في إنستغرام: "تهانينا بطلات".