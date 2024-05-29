بعد رسالته لفريق السيدات.. هل يغازل ميسي برشلونة للعودة مجددا؟
لا يترك الأرجنتيني ليونيل ميسي لحظة إلا ويؤكد ارتباطه وعشقه لناديه السابق برشلونة، وهو ما جعل الصحف الإسبانية تؤكد أنه ما زال يفكر في العودة للفريق قريبا، دون وجود أي إعلان رسمي من قبل اللاعب أو عائلته بشأن هذه الخطوة.
وحللت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصرفات ميسي، وتحديدًا ما فعله بعدما فاز برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب ليون.
وبمجرد انتهاء المباراة، سارع ميسي إلى حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه التهنئة إلى نادي برشلونة.
وكتب ميسي، بعد فوز برشلونة بثنائية نظيفة سجلتها لاعبتان رافقتا ميسي في حصد جائزة الكرة الذهبية أليكسيا بوتياس عام 2021 وآيتانا بونماتي العام الماضي، على حسابه في إنستغرام: "تهانينا بطلات".
وأوضحت الصحيفة أن ميسي ما زال يتابع عن كثب الأحداث الحالية للنادي، الذي ارتبط به كلاعب لمدة عقدين من الزمن.
وأشارت التقرير إلى أن ميسي كان يحاول الالتزام بمستوى أقل من الاهتمام تجاه برشلونة عندما كان لاعبًا في باريس سان جيرمان، لأنه كان منافسًا مباشرًا للنادي الكتالوني.
والآن بعدما أصبح في إنتر ميامي، الذي لا يتنافس بشكل مباشر مع برشلونة، يشعر ميسي بمزيد من الحرية للتعبير عن فرحته بفوز برشلونة للسيدات.
وكشف التقرير: "يشعر ميسي بارتباط عميق مع برشلونة ويحلم بالعودة يومًا ما، قد يكون ذلك في غضون سنوات قليلة، بعد اعتزاله، ربما في دور إداري مختلف تمامًا عن الوضع الحالي للنادي".
وشددت على أنه ليس من المعروف متى سيحدث ذلك، ربما بعد سنوات قليلة من الآن، وتحديدًا على المستوى الإداري، حيث ربما يعيش برشلونة بحلول ذلك الوقت أوضاعًا مختلفة عن السيناريو الحالي.
وتبدو فكرة عودة ميسي لصفوف البارسا بعيدة بشكل كبير؛ إذ يعاني النادي من أزمة اقتصادية واضحة، تمثلت في المشهد الأخير لرحيل تشافي هيرنانديز، الذي تم التفاوض معه للتنازل عن المستحقات المتبقية في عقده، بالإضافة لعدم قدرة النادي على إبرام أي تعاقدات جديدة حتى الآن، بل يستهدف بيع أبرز لاعبيه لعدم الدخول في أزمة اللعب المالي النظيف.
واختتم التقرير: "النادي الذي يرأسه لابورتا يعاني من مشاكل مالية كبيرة؛ لأنه غير قادر على جني الأموال، بينما حقق "تأثير ميسي" في ميامي للنادي في فلوريدا ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويًا، ليصبح أحد أكثر الأندية ربحًا".
كان ميسي قد رحل عن نادي برشلونة في أغسطس 2021، بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة حول تجديد عقده.
وانضم الأرجنتيني بعد ذلك إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، حيث قضى موسمين مع الفريق الفرنسي قبل رحيله إلى إنتر ميامي.