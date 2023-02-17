فات الميعاد.. رئيس رابطة الدوري الإسباني يرد على تقارير معاقبة برشلونة في قضية نيغريرا
قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إنه من المتأخر جدا معاقبة برشلونة بسبب مدفوعاته إلى شركة مملوكة إلى مسؤول رفيع المستوى بلجنة الحكام الإسبانية رغم أن المسألة قد تصل إلى "المستوى الجنائي".
وذكرت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، أن برشلونة وجه المدفوعات بين عامي 2016 و2018 إلى شركة خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا الذي كان نائبا لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في هذا الوقت.
وقال تيباس، أمس الخميس، إنه من الواضح أن هذه الخدمات "لم يجب تقديمها أبدا"، لكنه شدد على أنه "ليس من الممكن فرض عقوبات انضباطية على برشلونة"؛ بسبب قانون التقادم.
وأضاف: "مرت خمس سنوات وهذا النوع من العقوبات ينتهي بعد ثلاث سنوات، إذن فات الموعد".
وتابع: "العقوبة ليست ممكنة على المستوى الرياضي، لكن ربما تصل القضية إلى المستوى الجنائي، ينظر مكتب المدعي العام في الوقائع وإن كانت حدثت جريمة تلاعب بنتائج المباريات من أفراد".
وانتهت مدفوعات برشلونة إلى نيغريرا في العام 2018، بالتزامن مع توقف نشاط الحكم السابق كنائب لرئيس لجنة الحكام.
وأكد مدعون في إسبانيا التحقيق في مدفوعات بحوالي 1.4 مليون يورو (1.49 مليون دولار) أجراها النادي الكتالوني.
ورد برشلونة قائلا إنه: "استأجر خدمات مستشار خارجي" لإمداده "بتقارير فنية متعلقة بالتحكيم الاحترافي"، مضيفا أن هذا "إجراء شائع بين أندية كرة القدم المحترفة".
ونقلت "كادينا سير" عن إنريكيز نيغريرا قوله إن المشورة كانت شفهية وتطرقت إلى تفاعلات اللاعبين مع الحكام، ونفى الانحياز لبرشلونة في أي قرارات أو جدل تحكيمي.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن قانون الرياضة الجديد، الذي وافق عليه الكونجرس في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يتضمن في مادته 112 أن "المخالفات الجسيمة للغاية سوف تسقط بعد ثلاث سنوات، والمخالفات الخطيرة بعد عامين، والمخالفات الصغيرة بعد ستة أشهر"، وبالتالي فإن قضية نيغريرا كانت قد انتهت بالفعل.
ولن تكون هناك عقوبة على برشلونة بعد الآن، في حالة مثل مدفوعات برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام، ستدرج على أنها "مخالفة خطيرة للغاية" في المادة 104-1 من قانون الرياضة الجديد: "الإجراءات التي تهدف إلى التحديد المسبق، من خلال السعر أو التخويف أو الاتفاقات البسيطة، نتيجة اختبار أو منافسة، سواء أكانت مؤثرة أم لا إلى النتيجة" .