فات الميعاد.. رئيس رابطة الدوري الإسباني يرد على تقارير معاقبة برشلونة في قضية نيغريرا

وذكرت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، أن برشلونة وجه المدفوعات بين عامي 2016 و2018 إلى شركة خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا الذي كان نائبا لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في هذا الوقت.

وقال تيباس، أمس الخميس، إنه من الواضح أن هذه الخدمات "لم يجب تقديمها أبدا"، لكنه شدد على أنه "ليس من الممكن فرض عقوبات انضباطية على برشلونة"؛ بسبب قانون التقادم.

وأضاف: "مرت خمس سنوات وهذا النوع من العقوبات ينتهي بعد ثلاث سنوات، إذن فات الموعد".

وتابع: "العقوبة ليست ممكنة على المستوى الرياضي، لكن ربما تصل القضية إلى المستوى الجنائي، ينظر مكتب المدعي العام في الوقائع وإن كانت حدثت جريمة تلاعب بنتائج المباريات من أفراد".