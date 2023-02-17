حقيقة اتفاق الأهلي مع إمام عاشور على العودة للدوري المصري (فيديو)
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تردد عن عودة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الأهلي المصري، بعد رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ودشّن إمام عاشور احترافه الأوروبي في ميتلاند الدنماركي بهدف من تسديدة صاروخية في التعادل 1-1 مع سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.
وقال شوبير عن تقارير اتفاق عاشور مع الأهلي: "كل الأنباء التي تتردد حول عودة إمام عاشور لصفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أخبار عارية تماما من الصحة".
وشدد الإعلامي المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أنه لا يوجد أي اتفاق بين الأهلي وإمام عاشور على العودة لصفوف الفريق الأحمر، أو وجود اتفاق مع ناديه الدنماركي على هذا الأمر.
وأشار شوبير إلى أن إمام عاشور سيستمر في مسيرته الاحترافية، كاشفًا أن ميتلاند تعاقد مع لاعب الوسط المصري الشاب للاستفادة منه فنيًا على أمل التألق، ثم بيعه لنادٍ أوروبي كبير.
ووجه شوبير نصيحة إلى إمام عاشور في ختام كلامه قائلا: "لا تعُد إلى مصر، لديك إمكانيات تؤهلك للتوهج في كبرى الأندية الأوروبية".
وانتقل إمام عاشور لنادي ميتلاند من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل 3 ملايين دولار.
وشارك إمام أمس الخميس مع ميتلاند ضد سبورتنغ لشبونة في الدوري الأوروبي، وحل بديلا في الدقيقة 67 وبعد عشر دقائق فقط افتتح التسجيل لفريقه بقذيفة بيسراه هزت الشباك.
وكاد أن يسجل هدفا بعد مشاركته بثلاث دقائق لكن حارس لشبونة أنقذ الموقف.
لكن سيباستيان كواتيس أدرك التعادل لسبورتنج في الدقيقة 90.
وخاض عاشور (24 عاما) أكثر من 100 مباراة مع الزمالك.