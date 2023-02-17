حقيقة اتفاق الأهلي مع إمام عاشور على العودة للدوري المصري (فيديو)

ودشّن إمام عاشور احترافه الأوروبي في ميتلاند الدنماركي بهدف من تسديدة صاروخية في التعادل 1-1 مع سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

وقال شوبير عن تقارير اتفاق عاشور مع الأهلي: "كل الأنباء التي تتردد حول عودة إمام عاشور لصفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أخبار عارية تماما من الصحة".

وشدد الإعلامي المقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أنه لا يوجد أي اتفاق بين الأهلي وإمام عاشور على العودة لصفوف الفريق الأحمر، أو وجود اتفاق مع ناديه الدنماركي على هذا الأمر.

وأشار شوبير إلى أن إمام عاشور سيستمر في مسيرته الاحترافية، كاشفًا أن ميتلاند تعاقد مع لاعب الوسط المصري الشاب للاستفادة منه فنيًا على أمل التألق، ثم بيعه لنادٍ أوروبي كبير.

ووجه شوبير نصيحة إلى إمام عاشور في ختام كلامه قائلا: "لا تعُد إلى مصر، لديك إمكانيات تؤهلك للتوهج في كبرى الأندية الأوروبية".