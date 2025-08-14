logo
جوكر ومعجب به.. فيريرا يرفض رحيل نجم الزمالك "نهائيا"

يانيك فيريرا مع لاعبي الزمالكالمصدر: حساب الزمالك عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2025، 10:31 ص

رفض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، رحيل أحد نجوم الفريق بعدما كان على وشك المغادرة مؤخراً.

وتولى فيريرا قيادة الزمالك في شهر يوليو الماضي، خلفاً للمدرب أيمن الرمادي، وافتتح مشواره مع الفريق الأبيض بالفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في الجولة الأولى للدوري المصري.

 وبحسب مصادر فإن فيريرا تمسك ببقاء اللاعب المغربي صلاح مصدق مدافع الفريق رافضاً فكرة رحيله.

وأكد المدرب البلجيكي لإدارة الزمالك أن مصدق لاعب جوكر ويجيد في عدة مراكز سواء قلب الدفاع أو الظهير الأيمن أو الوسط المدافع، مبدياً إعجابه بمستوى اللاعب المغربي.

وانضم مصدق إلى الزمالك في شهر يناير الماضي، قادماً من نهضة الزمامرة المغربي.

وواجه مصدق انتقادات في الموسم الماضي، خاصة بسبب عدم تعامله بالصورة المطلوبة مع الكرات الهوائية.

 وتلقى الزمالك اتصالات من نادي الوداد المغربي لضم صلاح مصدق في الموسم المقبل، ولكن الأمور المالية أدت إلى تعثر الصفقة.

 ويضم الزمالك بين صفوفه 9 لاعبين أجانب على رأسهم الثلاثي المغربي محمود بنتايج وعبد الحميد معالي وصلاح مصدق والثلاثي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد وعمر فرج بخلاف البرازيلي خوان ألفينا والتونسي سيف الدين الجزيري والأنغولي شيكو بانزا.

وتتم معاملة اللاعب الفلسطيني كمواطن محلي في الدوري المصري.

