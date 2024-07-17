أعلن نادي ريال مدريد رسميا تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش حتى عام 2025.

ونشر النادي صورة لتجديد اللاعب بجانب فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، ويمسك بقميص مكتوب عليه 2025.

ووقع النجم الكرواتي على عقود تجديده مع ريال مدريد، حتى صيف 2025 المقبل، أي لمدة موسم واحد إضافي، وفقًا لسياسة النادي الإسباني في تجديد عقود لاعبيه أصحاب الأعمار الكبيرة.

وكشفت تقارير صحفية سابقة عن موافقة النجم الكرواتي، على تخفيض راتبه، من أجل تجديد عقده لموسم آخر برفقة ريال مدريد.

وفي الموسم المقبل لوكا مودريتش هو من سيكون القائد الأول لريال مدريد.

وشارك مودريتش في الموسم الماضي في 46 مباراة برفقة ريال مدريد، في مختلف البطولات نجح خلالها في تسجيل هدفين وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في أغسطس 2012 قادمًا، من توتنهام الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

نجح مودريتش في التتويج بالعديد من الألقاب على رأسهم 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب لكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى 4 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي ومثلهم للدوري الإسباني، و5 ألقاب لكأس السوبر الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا.