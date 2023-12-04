تين هاغ يواجه ثورة في غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد
قالت صحيفة ذا ميرور البريطانية إن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد اشتبك مع أنتوني مارسيال بعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.
وبات المدرب الهولندي الآن مضطرا للتعامل مع غرفة تبديل الملابس التي تشكك فيه بشكل متزايد.
وحسب ذا ميرور، يواجه إيريك تين هاغ ثورة في غرفة تبديل الملابس في مانشستر يونايتد، إذ يقال إن العديد من أعضاء فريقه يشعرون بخيبة أمل تجاهه.
وخسر يونايتد 10 من مبارياته الـ21 هذا الموسم، وقدم أسوأ أداء له يوم السبت الماضي أمام نيوكاسل بنتيجة 1-0. واشتبك أنتوني مارسيال مع تين هاغ بعد الهزيمة، بينما تعرض زميله المهاجم ماركوس راشفورد لانتقادات شديدة بسبب افتقاره للرغبة في التحسن، حسب آراء النقاد.
وأشارت مصادر يونايتد لميرور إلى أن العديد من اللاعبين غير راضين عن وضعهم الحالي، إذ يواجه تين هاغ الآن معركة كبيرة لإبقاء أغلبية لاعبي الفريق إلى جانبه.
ويواجه تين هاغ سلسلة حاسمة من المباريات في الأسابيع المقبلة، بدءًا من مباراة تشيلسي على أرضه، ومباراة لا بد من الفوز بها في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ في أولد ترافورد يوم الثلاثاء، مع زيارة غريمه اللدود ليفربول في 17 ديسمبر.
وهناك مخاوف داخل النادي من انتشار الإحباط وخيبة الأمل داخل غرفة تبديل الملابس إذا لم تتحسن النتائج، مع تراجع يونايتد بالفعل إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجد رافائيل فاران، الفائز بكأس العالم، نفسه غير مفضل من قبل مدربه، إذ تم استبعاده من التشكيل، بينما ظل الجناح جادون سانشو مستبعدا بعد معارضته العلنية لتين هاغ على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويواصل سانشو التدرب بمفرده، كما فعل طوال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ التشكيك في أسباب استبعاد تين هاغ له من التشكيلة التي خسرت 3-1 أمام آرسنال في الثالث من سبتمبر الماضي.
ورغم نفيه للتدريب في منشأة الأكاديمية، يقال إن سانشو حافظ على لياقته البدنية ويتدرب مثل الوحش، وفقًا لأحد المصادر، إذ يرغب العديد من زملائه في رؤيته وهو يعود إلى فريق تين هاغ.
وأصر تين هاغ على أن سانشو يمكنه الانضمام مرة أخرى إلى الفريق بمجرد اعتذاره، وهو أمر رفض نجم إنجلترا القيام به، معتقدًا أنه يحق له الدفاع عن نفسه بعد تعليقات المدرب حول عدم خوضه التدريبات بجدية.
ومع معاناة راشفورد ومارسيال وأنتوني من أجل استعادة مستواهم، يقال إن بعض لاعبي يونايتد يشعرون أن موقف تين هاغ العنيد في غير محله ويضر الفريق.