تين هاغ يواجه ثورة في غرفة خلع ملابس مانشستر يونايتد

وأشارت مصادر يونايتد لميرور إلى أن العديد من اللاعبين غير راضين عن وضعهم الحالي، إذ يواجه تين هاغ الآن معركة كبيرة لإبقاء أغلبية لاعبي الفريق إلى جانبه.

ويواجه تين هاغ سلسلة حاسمة من المباريات في الأسابيع المقبلة، بدءًا من مباراة تشيلسي على أرضه، ومباراة لا بد من الفوز بها في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ في أولد ترافورد يوم الثلاثاء، مع زيارة غريمه اللدود ليفربول في 17 ديسمبر.

وهناك مخاوف داخل النادي من انتشار الإحباط وخيبة الأمل داخل غرفة تبديل الملابس إذا لم تتحسن النتائج، مع تراجع يونايتد بالفعل إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجد رافائيل فاران، الفائز بكأس العالم، نفسه غير مفضل من قبل مدربه، إذ تم استبعاده من التشكيل، بينما ظل الجناح جادون سانشو مستبعدا بعد معارضته العلنية لتين هاغ على وسائل التواصل الاجتماعي.