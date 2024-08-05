كشف زبير بية الذي تم تعيينه الجمعة رئيسا لهيئة تصريف الأعمال في النجم الساحلي التونسي، عن أول قراراته بعد تسلمه مهامه بصحبة 5 أعضاء آخرين عهدت إليهم مهمة انتشال النادي من أعنف أزمة يشهدها على مر تاريخه.

وقال زبير بية، الذي لعب للنجم الساحلي بين عامي 1992 و2005، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد لتقديم الفريق الإداري الذي سيتولى تسيير النادي حتى عقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة رسمي، إنه سيمنح المدرب الحالي للفريق الأول حمادي الدو الثقة الكاملة، وذلك بعد رواج أنباء حول الاستغناء عن خدماته.

وتعاقد النجم الساحلي في الصائفة الجارية مع حمادي الدو، المدرب الذي قاد الملعب التونسي للتتويج بكأس تونس 2023ـ 2024، لكن أزمة الديون التي يعاني منها فريق جوهرة الساحل واستقالة مجلس الإدارة المؤقت السابق، دفعت الدو إلى التعبير عن رغبته في الاستقالة من منصبه.

وقال زبير بية، رئيس المجلس المؤقت لتسيير النجم الساحلي، بطل تونس 2022 ـ 2023 إنه لن يتخذ أي قرار بخصوص تغيير المدرب في الوقت الراهن،

مضيفا أنه سيجتمع مع أعضاء اللجنة الفنية للنادي خلال الأسبوع المقبل مع حمادي الدو، لبحث الصعوبات والعوائق التي تمثل هاجسا للجهاز الفني، فضلا عن تدراس توفير ضمانات نجاحه خلال الموسم القادم.

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وشهد النجم الساحلي، ثاني أندية تونس تتويجا بالألقاب المحلية والقارية أزمة غير مسبوقة خلال العامين الماضيين نتيجة تفاقم ديونه، وذلك في وقت تم إيداع رئيسه (السابق) رضا شرف الدين السجن للاشتباه في تورطه في قضايا فساد مالي وتبييض أموال وغيرهما.

وفي نهاية الموسم الماضي، لم يكتف النجم، الذي يحتفل في مايو المقبل بالذكرى المئوية لتأسيسه بالتفريط في لقب الدوري، بل أنهى السباق في المركز الخامس، وقبل الأخير لمجموعة التتويج.

وكشف زبير بية في المؤتمر الصحفي أن إعادة الثقة بين المدرب والهيئة التسييرية هو الهدف الأول له ولأعضاء الهيئة المؤقتة لتصريف الأعمال.

وأضاف أنه سيعمل في أول قراراته على تقليص حجم الديون وتكوين لجنة تهتم بمسألة الديون العالقة وإيجاد داعمين جدد للنادي بغاية توفير موارد مالية إضافية من شأنها أن تخرجه من تلك الأزمة المالية الخانقة.

من جهة أخرى، قال بية (53 عاما) إن مجلس الإدارة الجديد لن يسمح بفسخ عقود اللاعبين بدعوى عدم القدرة على دفع أجورهم، مضيفا أنه ستتم مراجعة تلك الإستراتيجية في عمل الهيئة التسييرية.

يذكر أن تفاقم ديون النجم الساحلي دفع المسؤولين إلى فسخ عقود نحو 12 لاعبا أو عدم تجديد عقودهم.