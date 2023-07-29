لماذا أخطأ الهلال بتطبيق إيقاف سافيتش أمام الأهلي طرابلس؟

وأضاف: "الوحدة استفسر من اللجنة المنظمة عن إيقاف جوانكا، العقوبة الانضباطية إذا انتقلت من اتحاد إلى اتحاد يتم تطبيقها محليًا".

وتابع معيض الشهري: "نادي الهلال لم يستفسر، ظن أنه هو صاحب القرار في مشاركة اللاعب من عدمها، مشاركة جوانكا قانونية، وعدم إشراك سافيتش هي قرار يخص النادي".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف جوانكا 4 مباريات، بسبب ما بدر منه في مواجهة الشباب أمام التعاون بالدوري السعودي، قبل أن ينتقل اللاعب للوحدة الإماراتي في السوق الصيفي.