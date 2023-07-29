لماذا أخطأ الهلال بتطبيق إيقاف سافيتش أمام الأهلي طرابلس؟
كشف معيض الشهري مدير البطولة العربية عن مفاجأة بشأن إيقاف سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش لاعب وسط الهلال أمام الأهلي طرابلس في الجولة الأولى من البطولة العربية.
ولم يُشرك الهلال سافيتش بسبب الإيقاف مباراة واحدة لأن اللاعب موقوف مباراة رسمية منذ أن كان لاعبًا مع فريقه السابق لاتسيو، موضحًا أن الإيقاف كان مباراة واحدة فقط.
وقال معيض الشهري عبر "القنوات الرياضية السعودية": "أهلية مشاركة اللاعب بشكل عام هي مسؤولية النادي".
وأضاف: "الوحدة استفسر من اللجنة المنظمة عن إيقاف جوانكا، العقوبة الانضباطية إذا انتقلت من اتحاد إلى اتحاد يتم تطبيقها محليًا".
وتابع معيض الشهري: "نادي الهلال لم يستفسر، ظن أنه هو صاحب القرار في مشاركة اللاعب من عدمها، مشاركة جوانكا قانونية، وعدم إشراك سافيتش هي قرار يخص النادي".
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف جوانكا 4 مباريات، بسبب ما بدر منه في مواجهة الشباب أمام التعاون بالدوري السعودي، قبل أن ينتقل اللاعب للوحدة الإماراتي في السوق الصيفي.
أما سافيتش فهو موقوف مباراة واحدة في الدوري الإيطالي وبانتقال اللاعب إلى الهلال تنتقل العقوبة للدوري السعودي.
وبالتالي يكون الهلال قد أخطأ بعدم إشراك "سافيتش" أمام الأهلي طرابلس، وسيكون الهلال مجبرًا على عدم إشراك اللاعب أمام أبها، يوم 14 أغسطس، في أولى جولات الدوري السعودي.
وتعادل الهلال سلبيًا مع الأهلي طرابلس، وسيلعب الزعيم مع السد ثم الوداد في البطولة العربية.
وقبل أيام أعلن نادي الهلال تعاقده رسميًا مع سافيتش، من لاتسيو بعقد يمتد لـ3 سنوات.
وقالت تقارير إن "لاتسيو" حصل على ما يقرب من 40 مليون يورو (43993 مليون دولار) في الصفقة.
وفي السوق الصيفي الحالي، تعاقد الهلال مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ولاعب الوسط البرتغالي روبين نيفيز، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي مالكوم، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.