سبب رفض الزمالك لمترجم فيتوريا
أثار تراجع مجلس إدارة نادي الزمالك عن تعيين محمد مدني "تيتو" مترجم البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة الأسبق، في الجهاز الفني الجديد للنادي، مترجما لجوزيه غوميز، الكثير من الجدل بين جماهير النادي الأبيض.
وأعلنت قناة الزمالك، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعيين محمد مدني "تيتو" مترجمًا للمدرب البرتغالي جوزيه غوميز.
وأثيرت عاصفة من الانتقادات ضد مجلس إدارة نادي الزمالك؛ بسبب تعيين "تيتو"، خاصة وأنه معروف بتشجيعه للنادي الأهلي.
وعمل "تيتو" سابقًا في النادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، مترجمًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.
وقال مصدر داخل إدارة نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن محمد مدني تواجد بالفعل في تدريب الفريق الأول، اليوم الأربعاء، ولكن عندما تم الإعلام على قناة النادي، وثارت الجماهير، تراجع المجلس.
وأضاف: "مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب لا يرغب في صدام مع الجماهير، وقرر التراجع عن تعيين تيتو".
وفي السياق نفسه، كتب أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزمالك لم يتعاقد مع مترجم خاص لجوزيه جوميز، وبانتظار استطلاع رأي المدير الفني الجديد في مدى احتياجه لمترجم من عدمه؛ نظرا لإتقانه اللغة الإنجليزية بخلاف البرتغالية".
وأعلن الزمالك، يوم الجمعة الماضي، تعاقده أيضا مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمدة موسم ونصف الموسم.
ويحتل الزمالك المركز 12 في ترتيب الدوري المحلي برصيد 11 نقطة، من ثماني مباريات، بفارق ثماني نقاط عن زد المتصدر الذي خاض عشر مباريات.