سبب رفض الزمالك لمترجم فيتوريا

وأعلنت قناة الزمالك، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعيين محمد مدني "تيتو" مترجمًا للمدرب البرتغالي جوزيه غوميز.

وأثيرت عاصفة من الانتقادات ضد مجلس إدارة نادي الزمالك؛ بسبب تعيين "تيتو"، خاصة وأنه معروف بتشجيعه للنادي الأهلي.

وعمل "تيتو" سابقًا في النادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، مترجمًا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وقال مصدر داخل إدارة نادي الزمالك، لـ"إرم نيوز"، إن محمد مدني تواجد بالفعل في تدريب الفريق الأول، اليوم الأربعاء، ولكن عندما تم الإعلام على قناة النادي، وثارت الجماهير، تراجع المجلس.

وأضاف: "مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب لا يرغب في صدام مع الجماهير، وقرر التراجع عن تعيين تيتو".