قائمة أكثر 10 أندية دفعا لرواتب اللاعبين موسم 2021/2022
كشف تقرير صحفي قائمة أكثر الأندية إنفاقا على رواتب اللاعبين في الموسم الماضي 2021/2022
وبحسب "SwissRamble" فإن باريس سان جيرمان أكثر ناد إنفاقا على رواتب اللاعبين بواقع 615 مليون جنيه إسترليني في ظل تواجد الثلاثي كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي.
ويتواجد ضمن أكثر 10 نوادٍ دفعا للرواتب 4 أندية إنجليزية (مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي )، و3 أندية إسبانية (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد)، وناد فرنسي (باريس سان جيرمان)، وناد ألماني (بايرن ميونخ)، وناد إيطالي (يوفنتوس).
ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني وبفارق كبير يبلغ 174 مليون جنيه إسترليني عن باريس سان جيرمان ودفع بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 441 مليون جنيه إسترليني.
وجاء برشلونة في المركز الثالث ودفع للاعبيه 395 رغم رحيل هدافه التاريخي ليونيل ميسي مجانا.
ويتقدم برشلونة على مانشستر يونايتد والذي دفع 385 مليون جنيه إسترليني.
وسيلتقي برشلونة ومانشستر يونايتد في دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي بعد أسابيع.
وجاء ليفربول في المركز الخامس ودفع 368 مليون جنيه إسترليني ويتقدم على مانشستر سيتي الذي دفع 352 مليون جنيه إسترليني ثم تشيلسي في المركز السادس ودفع 342 مليون جنيه إسترليني.
وبايرن ميونخ في المركز الثامن ودفع 293 مليون جنيه إسترليني متقدما على يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ودفع النادي الإيطالي 285 مليون جنيه إسترليني مقابل 217 مليون جنيه إسترليني دفعها أتلتيكو مدريد.
وجاء إنتر ميلان في المركز الـ11 ودفع 214 مليون جنيه إسترليني ثم آرسنال وأنفق 213 مليون جنيه إسترليني ويتبعهما توتنهام ثم بروسيا دورتموند ثم ليستر سيتي ثم إيفرتون ثم نيوكاسل يونايتد، في حين جاء ميلان (بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي) في المركز الـ18 وأنفق 144 مليون جنيه إسترليني على الرواتب.
وبين الأندية الـ10 يتواجد 6 فقط في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بينما يلعب 3 أندية في الدوري الأوروبي وهي برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.