قائمة أكثر 10 أندية دفعا لرواتب اللاعبين موسم 2021/2022

وجاء إنتر ميلان في المركز الـ11 ودفع 214 مليون جنيه إسترليني ثم آرسنال وأنفق 213 مليون جنيه إسترليني ويتبعهما توتنهام ثم بروسيا دورتموند ثم ليستر سيتي ثم إيفرتون ثم نيوكاسل يونايتد، في حين جاء ميلان (بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي) في المركز الـ18 وأنفق 144 مليون جنيه إسترليني على الرواتب.

وبين الأندية الـ10 يتواجد 6 فقط في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بينما يلعب 3 أندية في الدوري الأوروبي وهي برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.