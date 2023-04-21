حسين لبيب: خطوات استعادة نادي الزمالك تجري بطريقة محكمة ومدروسة
قال حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك السابق إن خطوات استعادة نادي الزمالك تجري بطريقة محكمة ومدروسة.
وكتب لبيب عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "الزمالك أولا، إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة، السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية الأفاضل، يطيب لي التأكيد أن خطوات استعادة النادي في الطريق الصحيح ومكانته اللائقة تجري بطريقة محكمة ومدروسة بإذن الله ثم بفضل دعمكم وجهود الشرفاء في ظل وعي وحكمة مؤسسات وقيادة الدولة المصرية".
وأضاف: "سوف يتم الإعلان عن باقي الخطوات تباعا في حينه، وقريبا نلتقي بإذن الله لنرسم ونحقق لنادينا الحاضر والمستقبل الذي نحلم به، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.
عزل مرتضى منصور
وفي وقت سابق نفذت وزارة الشباب والرياضة، رسميًا حكم محكمة القضاء الإداري بزوال عضوية مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعزله من منصبه.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يوم الأحد الماضي، قرارًا بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بإزالة صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وأخطرت وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك، اليوم الخميس، بتنفيذ حكم القضاء الإداري، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين "قائم" بأعمال رئيس النادي حتى أقرب جمعية عمومية عادية تشتمل على بند انتخاب.