"لفظ صادم" من مدرب الترجي التونسي يفجر غضبا عارما

فجّر مدرب الترجي التونسي ماهر الكنزاري زلزالا من التفاعلات والردود العنيفة عقب مباراة فريقه اليوم السبت أمام الملعب التونسي في مواجهة حسمها الأخير على ملعبه (1 ـ0).

وتلقى الترجي حامل اللقب، وبطل الدوري 34 مرة، خسارته الأولى في 5 مباريات لم يحقق فيها الفوز إلا في مناسبتين بينما تعادل في أول جولتين من السباق ليثير مخاوف كبرى لدى جماهيره.

وخلال المباراة التي أحرز فيها لاعب الملعب التونسي محمد الخميسي هدف الانتصار، انفجر ماهر الكنزاري مدرب الترجي غضبا على لاعبيه خصوصا في الشوط الثاني بعد إهدار الكثير من الفرص السانحة.

وعبثا حاول يوسف بلايلي وأشرف الجابري ومحمد أمين بن حميدة وغيرهم التسجيل لكن دفاع الملعب استبسل في الدفاع عن مرماه لينتزع الفريق صدارة الترتيب فيما بقي الترجي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

المباراة شهدت في الدقيقة 65 لقطة صادمة، لم تكن تتعلق لا باللعب العنيف ولا بالأداء المثير للصخب للحكم نضال اللطيف، وإنما كان "بطلها" مدرب الترجي ماهر الكنزاري الذي شتم لاعبيه بألفاظ صادمة جدا التقطتها كاميرات التلفزيون وسرت في منصات التواصل سريان النار في الهشيم.

وعاب الكنزاري على أحد لاعبيه عدم تمرير الكرة لزميله وصاح من على حافة الميدان موبخا إياه بعبارات صادمة ومن سوء حظه أن القناة التونسية وقناة الدوري والكأس اللتين نقلتا المباراة مباشرة التقطتا الصورة والصوت بشكل واضح لتنفجر موجة من الاستنكار تجاه الكنزاري وزلزال من ردود الأفعال العنيفة إزاء تلك الكلمات التي وصفها البعض بكونها تمس من الذات الإلهية.

ونشرت صفحات التواصل المحسوبة على أندية منافسة للترجي اللقطات التي تفوه خلالها الكنزاري بتلك العبارات الصادمة فيما قالت بعض المصادر إن رابطة الدوري التونسي للمحترفين قد توجه استدعاء لمدرب الترجي للاستماع إلى أقواله بشأن ما بدر منه وذلك بناء على اللقطات التلفزيونية.

ويحتل الترجي المركز الخامس في الدوري التونسي للمحترفين برصيد 8 نقاط بعيدا 3 نقاط عن المتصدر المؤقت الملعب التونسي.