بيان مفاجئ من ريال مدريد بعد وفاة حارس مرمى مصري

في خطوة إنسانية لافتة، نشر ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا أعرب فيه عن حزنه العميق لوفاة حارس مرمى وادي دجلة محمد أبو النجا الشهير بـ"بونجا".

وقال النادي الملكي في بيانه عبر حسابه على منصة "إكس": "يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه، ومجلس إدارته عن بالغ حزنهم لوفاة بونجا، حارس مرمى نادي وادي دجلة ولاعب منتخب مصر".

وأضاف البيان: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرته، وأحبّائه، وزملائه، ولناديه .. فليرقد في سلام".

الراحل محمد أبو النجا كان قد عانى خلال الأيام الماضية من مشكلات صحية خطيرة في الكبد والجهاز الهضمي، دخل على إثرها في غيبوبة كبدية، قبل أن يفارق الحياة وسط انتظار الانتهاء من إجراءات عملية زراعة كبد.

وقد تم وضع بونجا على جهاز تنفس صناعي داخل غرفة العناية المركزة، لكن القدر لم يمهله طويلًا، ليرحل عن عالمنا تاركًا خلفه مسيرة رياضية حافلة بالعطاء والإخلاص.

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بدأ بونجا مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، ثم انتقل إلى المريخ البورسعيدي، قبل أن ينضم إلى بتروجت عام 2016، حيث واصل مسيرته بثبات وتألق.

وفي أغسطس من عام 2024، انضم الحارس الراحل إلى نادي وادي دجلة، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق إنجاز كبير بالتأهل إلى الدوري المصري الممتاز، بعد موسم استثنائي قدّمه بين القائمين.

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بونجا شارك في 29 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكّن من الحفاظ على شباكه نظيفة في 21 مباراة منها، منها 10 مباريات متتالية دون استقبال أي هدف، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط في كامل الموسم.

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تألقه اللافت مع وادي دجلة فتح له أبواب المنتخب الوطني، فقد انضم إلى منتخب مصر للمحليين بقيادة المدرب وائل رياض، وشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين أمام منتخب جنوب إفريقيا.