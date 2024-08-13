كشفت أحدث التسريبات من الصحافة الإسبانية عن دخول نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، في علاقة عاطفية جديدة، خاصة بعد تألقه مع منتخب إسبانيا في بطولة "يورو 2024"، وارتباط اسمه بقوة للانتقال إلى برشلونة، في الميركاتو الحالي.

وعاد ويليامز للتدريبات الأسبوع الماضي بعد فترة راحة بعد مشاركته في بطولة أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، إنه "بعد فوزه الأخير مع منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024، استبدل نجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز الملاعب بقضاء إجازته على شواطئ سردينيا المشمسة في إيطاليا".

وتابع التقرير: "كما بدأت الشائعات تنتشر حول علاقة عاطفية جديدة، بعد أن لاحظ المعجبون الترابط بين نيكو ويليامز وفتاة تدعى أينهي غارسيا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك كلاهما قصصا على (إنستغرام) من نفس المكان".

وإضافةً إلى ذلك، تبين أن نيكو وأينهي يتابعان بعضهما البعض على إنستغرام، مما زاد من حدة الشائعات.

وأينهيز ليغاريتا غارسيا، المعروفة باسم أينهي غارسيا على وسائل التواصل الاجتماعي، هي مطورة ذكاء اصطناعي إسبانية وتصف نفسها بأنها خبيرة في الذكاء الاصطناعي، وتحمل درجة علمية في الذكاء الاصطناعي من جامعة إقليم الباسك وماجستير في التعليم الثانوي.

وكشفت تقارير إعلامية أخيرة أن برشلونة يكثف جهوده من أجل حسم صفقة نيكو ويليامز، الذي تألق مع منتخب إسبانيا الفائز بلقب يورو 2024.

لكن الجناح الشاب ظهر يوم الاثنين في مقطع فيديو نشره أتلتيك بيلباو، يعلن فيه حصوله على القميص رقم 10، مشيرا إلى أنه مع الفريق "يتطلع لكتابة التاريخ به".

يذكر أن نيكو ويليامز صاحب الـ22 عاما يرتبط حاليا مع بيلباو بعقد حتى صيف 2027.