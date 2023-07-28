بعد انطلاقة مثالية مع العميد.. بنزيما منبهر باستقبال جماهير الاتحاد السعودي (فيديو)
عبر كريم بنزيما عن انبهاره بمؤازرة الجماهير وبالأجواء في استاد مدينة الملك فهد الرياضية بعد أن قاد فريقه الجديد الاتحاد بطل السعودية للفوز 2-1 على الترجي التونسي في قمة بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الخميس.
وسجل نجم ريال مدريد السابق هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني بعد أن مرر كرة عرضية حاسمة أدرك منها زميله عبد الرزاق حمد الله التعادل في ظهوره الأول بقميص "النمور".
وقال بنزيما لشركة الرياضة السعودية (ssc) عقب حصوله على جائزة رجل المباراة "مباراة قوية وانطلاقة جيدة بعد عمل شاق يومي في التحضيرات، شيئا فشيئا سنشكل فريقا رائعا".
وأضاف المهاجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية "الأجواء مذهلة والجمهور يحفز الفريق منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".
وتابع: "نحن في حالة جيدة وسنواصل العمل لتقديم المستوى المطلوب وندرك أنه مع هذا الدعم يمكننا تحقيق أشياء هائلة، شكرا للجماهير".
وعلق نادي الاتحاد على تألق لاعبه الجديد قائلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي "كم أنت كريم يا بنزيما".
وتساوى الاتحاد مع الشرطة العراقي بثلاث نقاط في بداية جولات المجموعة الأولى بينما تذيل الترجي والصفاقسي التونسيان الترتيب دون رصيد.