بعد انطلاقة مثالية مع العميد.. بنزيما منبهر باستقبال جماهير الاتحاد السعودي (فيديو)

وسجل نجم ريال مدريد السابق هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني بعد أن مرر كرة عرضية حاسمة أدرك منها زميله عبد الرزاق حمد الله التعادل في ظهوره الأول بقميص "النمور".

وقال بنزيما لشركة الرياضة السعودية (ssc) عقب حصوله على جائزة رجل المباراة "مباراة قوية وانطلاقة جيدة بعد عمل شاق يومي في التحضيرات، شيئا فشيئا سنشكل فريقا رائعا".

وأضاف المهاجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية "الأجواء مذهلة والجمهور يحفز الفريق منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".

وتابع: "نحن في حالة جيدة وسنواصل العمل لتقديم المستوى المطلوب وندرك أنه مع هذا الدعم يمكننا تحقيق أشياء هائلة، شكرا للجماهير".