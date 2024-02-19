هدف عبدالرزاق حمدالله الرائع من قبل منتصف الملعب (فيديو)

سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفين أحدهما من قبل منتصف الملعب خلال فوز الاتحاد 2/0 على الرياض اليوم الأحد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

وجاء هدف حمدالله الأول في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الهدف الثاني كان تاريخيا.

وحصل حمدالله على الكرة خارج قليلا منطقة الجزاء وجرى بها قبل أن يسدد من قبل منتصف الملعب الهدف الثاني له وللاتحاد في الدقيقة 90+7.