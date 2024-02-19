هدف عبدالرزاق حمدالله الرائع من قبل منتصف الملعب (فيديو)
سجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفين أحدهما من قبل منتصف الملعب خلال فوز الاتحاد 2/0 على الرياض اليوم الأحد في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.
وجاء هدف حمدالله الأول في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الهدف الثاني كان تاريخيا.
وحصل حمدالله على الكرة خارج قليلا منطقة الجزاء وجرى بها قبل أن يسدد من قبل منتصف الملعب الهدف الثاني له وللاتحاد في الدقيقة 90+7.
وسجل عبدالرزاق حمدالله 13 هدفا في الدوري السعودي هذا الموسم بفارق 8 أهداف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين.
وحقق الاتحاد الفوز 10 مرات فقط في 20 مباراة وتعادل 4 مرات وخسر 6 مرات، ويحتل العميد المركز الخامس ويتأخر بـ22 نقطة عن الهلال المتصدر.
وكان حمدالله قد سجل هدفين ليفوز الاتحاد 4/0 على الرياض في الدور الأول من الدوري السعودي.
ويستضيف الاتحاد نافباخور نامانغان الأوزبكي يوم الخميس في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا وقد تعادلا سلبيا في الذهاب.
وبعد المواجهة القارية يلعب الاتحاد مع الوحدة في الدوري السعودي ثم مع الهلال.