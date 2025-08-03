logo
رياضة

تألق نادر واحتفال "الصنارة".. أجمل لاعبة في العالم تسجل ثنائية رائعة (فيديو)

تألق نادر واحتفال "الصنارة".. أجمل لاعبة في العالم تسجل ثنائية رائعة (فيديو)
أليشا ليمان لاعبة يوفنتوس الإيطاليالمصدر: حساب يوفنتوس عبر انستغرام
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 10:28 م

تألقت أليشا ليمان بشكل لافت مع فريقها يوفنتوس الإيطالي في مباراة ودية ضد زيوريخ السويسري تحضيرًا للموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة

"أنا أفضل لقد كبرا في السن".. هل سخرت أليشا ليمان من ميسي ورونالدو؟

"أنا أفضل لقد كبرا في السن".. هل سخرت أليشا ليمان من ميسي ورونالدو؟

 وسجلت ليمان ثنائية رائعة لمصلحة فريقها في ودية زيوريخ بعدما افتتحت التسجيل عن طريق تسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء في الزاوية العليا.

وزادت أليشا ليمان حصيلة أهدافها بعدما سجلت ببراعة الهدف الثاني لمصلحة يوفنتوس.

وخطفت اللاعبة الملقبة بـ"الأجمل في العالم" الأضواء باحتفالها الذي ظهرت خلاله كأنها تسحب "صنارة صيد" لالتقاط السمك.

اللافت أن أليشا ليمان تألقت بشكل نادر، إذ لم تعتد تسجيل الأهداف أخيرًا منذ انتقالها إلى يوفنتوس في صيف 2024 بعدما سجلت هدفين فقط في الموسم الماضي مع العملاق الإيطالي.

أخبار ذات علاقة

تنافس أليشا ليمان في الجمال واللعب.. من هي الجزائرية عبلة بن سنوسي؟

تنافس أليشا ليمان في الجمال واللعب.. من هي الجزائرية عبلة بن سنوسي؟

 وسجلت أيضاً أليشا ليمان هدفين في موسمها الأخير مع أستون فيلا الإنجليزي وأيضاً المعدل نفسه في موسم 2021-2022.

وشاركت أليشا مع منتخب سويسرا أخيرًا خلال بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات وودعت المنافسات القارية من دور ربع النهائي على يد إسبانيا بعد الخسارة بنتيجة 0-2.

أخبار ذات علاقة

أجمل وأكثر مهارة.. 10 لاعبات أفضل من "الأوفريتد" أليشا ليمان (صور)

أجمل وأكثر مهارة.. 10 لاعبات أفضل من "الأوفريتد" أليشا ليمان (صور)

 ولم تسجل لاعبة يوفنتوس أي أهداف في البطولة القارية التي أقيمت أخيرًا في سويسرا في الأيام بين 2 إلى 27 يوليو الماضي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC