ميسي يُقر بصعوبة التأقلم في باريس.. والمعاملة المختلفة من الجماهير

ولم يمدد ميسي عقده مع باريس سان جيرمان بعد عامين، وأعلن في السابع من الشهر الجاري، انتقاله إلى إنتر ميامي وسط شعور بخيبة الأمل لدى بعض جماهير النادي الفرنسي بسبب مستواه.

ورغم أن ميسي سجل 32 هدفًا، وقدم 35 تمريرة حاسمة في موسمين مع سان جيرمان، فإن الجماهير شعرت بالاستياء بعدما أخفق في قيادة الفريق لتخطي دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي لشبكة "بي.إن.سبورتس": "بدأت فترة إقامتي في باريس بتأقلم صعب جدًا، أصعب بكثير مما توقعت رغم أنني كنت أعرف البعض في غرفة الملابس".

وأضاف: "كان من الصعب التأقلم والتغيير، والوصول المتأخر، وعدم خوض الاستعدادات للموسم الجديد، والتأقلم مع النادي الجديد، والطريقة الجديدة في اللعب، وزملائي الجدد والمدينة... لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لي ولأسرتي".