أغويرو: إنتر ميامي في وجود ميسي يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي

كما توقع أغويرو، الذي لم يتمكن من اللعب مع ميسي على مستوى الأندية، أن لدى الأرجنتين فرصا قوية لاقتناص لقب بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأوضح: "إذا فازت الأرجنتين بكوبا أمريكا، فيمكنها ترسيخ إرثها كواحد من أعظم الفرق على مر العصور، الأرجنتين دائما مرشحة، ويعرف اللاعبون كيفية التعامل مع الضغط، أعتقد أننا معتادون على هذا، الآن، يتعلق الأمر بالحفاظ على الأسلوب ومفهوم الفريق الذي طورناه".

وسيكون من المفاجئ للغاية إذا لم يتقدم ميسي ورفاقه من مجموعة سهلة نسبيًا، حيث أوقعت القرعة الأرجنتين مع بيرو وكندا وتشيلي.

مع انطلاق البطولة يوم الخميس، ستواجه الأرجنتين كندا لأول مرة في أتلانتا بولاية جورجيا خلال المباراة الافتتاحية.