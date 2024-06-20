أغويرو: إنتر ميامي في وجود ميسي يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي
يرى سيرجيو أغويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، أن مواطنه ليونيل ميسي يمكنه قيادة فريقه إنتر ميامي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وليس الدوري الأمريكي فقط.
وكشف مهاجم مانشستر سيتي السابق أن فريق ديفيد بيكهام في الدوري الأمريكي لكرة القدم سيفاجئ الفرق الأربعة الأولى ليكون الأفضل حال تواجده في الدوري الإنجليزي تحت قيادة زميله السابق في المنتخب الأرجنتيني.
وقال أغويرو، 36 عامًا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل": "أعتقد أن إنتر ميامي سيتوج بالدوري الأمريكي هذا الموسم، لديهم ميسي، وهو اللاعب الأفضل على الإطلاق، ومعه حتى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ممكن".
كما توقع أغويرو، الذي لم يتمكن من اللعب مع ميسي على مستوى الأندية، أن لدى الأرجنتين فرصا قوية لاقتناص لقب بطولة كوبا أمريكا 2024.
وأوضح: "إذا فازت الأرجنتين بكوبا أمريكا، فيمكنها ترسيخ إرثها كواحد من أعظم الفرق على مر العصور، الأرجنتين دائما مرشحة، ويعرف اللاعبون كيفية التعامل مع الضغط، أعتقد أننا معتادون على هذا، الآن، يتعلق الأمر بالحفاظ على الأسلوب ومفهوم الفريق الذي طورناه".
وسيكون من المفاجئ للغاية إذا لم يتقدم ميسي ورفاقه من مجموعة سهلة نسبيًا، حيث أوقعت القرعة الأرجنتين مع بيرو وكندا وتشيلي.
مع انطلاق البطولة يوم الخميس، ستواجه الأرجنتين كندا لأول مرة في أتلانتا بولاية جورجيا خلال المباراة الافتتاحية.
ويحمل المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كوبا أمريكا، 15 لقبًا متساويًا مع أوروغواي كأكثر المنتخبات فوزًا في تاريخ المسابقة.
يذكر أن أغويرو اعتزل كرة القدم في ديسمبر 2021 أثناء لعبه لبرشلونة عن عمر يناهز 33 عاما بسبب مرض في القلب.
وسقط أغويرو أرضا في مباراة البرسا وديبورتيفو ألافيس عام 2021، بعد أن اشتكى من ضيق في التنفس، ليتبين معاناته من مشكلة في القلب جعلته يعتزل كرة القدم.
وشخصت إصابة أغويرو لاحقا بعدم انتظام ضربات القلب.