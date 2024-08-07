وجه لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، رسالة حاسمة للاعبي فريقه خلال معسكرهم المقام حاليا في مدينة ميلانو الإيطالية، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وأبرم الاتحاد العديد من الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع الفرنسي لوران بلان، ليصبح المدير الفني الجديد، بعقد مدته موسمان، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، وضم موسى ديابي، بعقد لمدة 5 مواسم، ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار، لمدة 4 مواسم، والحارس الصربي بريدراج راجكوفيتش، وضم الثنائي صالح الشهري ومعاذ فقيهي، وتجديد عقد الثنائي سعد آل موسى وأحمد الغامدي، وتمديد إعارة حامد الغامدي من الاتفاق، بالإضافة إلى الحارس الشاب حامد الشنقيطي.

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واجتمع رئيس نادي الاتحاد مع الجهازين الفني والإداري، ثم اجتمع باللاعبين وتحدث إليهم، قائلاً: "أشكر الجميع في المعسكر، من أجهزة فنية وإدارية ومساندة ولاعبين، على العمل الذي تم في الفترة الماضية من الاستعداد، والذي أتطلع إلى أن يستمر وبوتيرة متصاعدة لدخول منافسات الموسم بأفضل جاهزية، من أجل تقديم المستويات والنتائج المرجوة، والتي تنتظرها الجماهير الاتحادية التي يفوق ارتباطها بناديها الوصف".

وأضاف: "هذه الجماهير واصلت الحضور ودعم ناديها في الأوقات الصعبة بالزخم والحماسة أنفسهما، اللذين تظهرهما وقت البطولات والانتصارات، وتستحق من كل فرد منا تقديم كل ما يملك من أجلها، ومن أجل نادينا، الذي يقترب من إكمال مائة عام منذ تأسيسه، أنا وزملائي في مجلس الإدارة على تواصل دائم مع الإدارة التنفيذية من أجل توفير وتهيئة كافة السبل أمام الفريق لتحقيق أهدافه".

وخسر الاتحاد المباريات الودية كلها التي خاضها هذا الصيف في المعسكر الخارجي، فسقط أمام إلتشي (2-0)، وإشبيلية بهدف نظيف، كما خسر بنتيجة 1-3 ضد فارنسي البرتغالي، في مباراة لم تكتمل بسبب أحداث الشغب بين اللاعبين، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام ريال بيتيس (4-1).

ويستهل الفريق الجداوي معسكره في إيطاليا بمواجهة إنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء.

ويفتتح الاتحاد موسمه الجديد بمواجهة فريق الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن يوم 24 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى.