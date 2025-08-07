"مركز واحد" يثير شكوك ألونسو في تشكيل ريال مدريد

كتب: نور الدين ميفراني

بدأ ريال مدريد استعداده لبداية الموسم الجديد تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو متأخرًا بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية، وأثار الجدل بطلبه تأجيل مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام أوساسونا المقررة يوم 19 من الشهر الحالي.

ويبحث تشابي ألونسو عن الخطة المثالية لمواجهة الموسم الحالي، ويفاضل بين خطتين 4-4-2 أو 3-5-2 وفي الخطتين يبدو أن المدرب اختار لاعبيه الرسميين، لكن مركزًا واحدًا ما زال يثير شكوكه.

وفي خطة 4-4-2 سيكون دور الفرنسي تشواميني أساسيًا لكونه خلال المباراة سيتحول لمدافع خامس بينما يبقى الشك لدى تشابي ألونسو في من يشارك رفقة فيدي فالفيردي وبيلينغهام في وسط اليدان بين أردا غولر وداني سيبايوس وحتى الوافد الجديد الشاب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو.

بينما في خطة 3-5-2 بوجود 3 مدافعين في قلب الدفاع يفقد الفرنسي تشاوميني فرصته في اللعب أساسي بشكل كبير، ويبقى المركز الناقص في وسط الميدان بينه وبين غولر وسيبايوس وماستانتونو.

وقد يلجأ تشابي ألونسو لخطة عادية تعود عليها ريال مدريد في عهد كارلو أنشيلوتي 4-3-3، وفي هذه الحالة سيتشكل وسط الميدان من تشاوميني وفالفيردي وبيلينغهام مع مشاركة ماستانتونو في الجناح الأيمن.

تشكيل ريال مدريد المتوقع مع تشابي ألونسو

خطة 4-4-2

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: ألكسندر أرنولد أو كارفخال وكاريراس وميليتاو وهويسن

وسط الميدان: فالفيردي وتشواميني وبيلينغهام وأردا غولر أو سيبايوس أو ماستانتونو

الهجوم: فينيسيوس جونيور وكليان مبابي

خطة 3-5-2

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: روديغر وهويسن وميليتاو

وسط الميدان: ألكسندر أرلوند وكاريراس وبيلينغهام وفالفيردي وأردا غولر أو سيبايوس أو ماستانتونو أو تشواميني

الهجوم: فينيسيوس جونيور وكليان مبابي