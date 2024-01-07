كيف استعد المنتخب المغربي لكأس أفريقيا 2023؟

ومنذ ذلك التتويج، خاض "أسود الأطلس" نهائيا واحدا فقط في 2004 وخسره بنتيجة 1/2 أمام منتخب تونس مستضيف البطولة.

ومنذ أكتوبر الماضي لعب المنتخب المغربي مباراة ودية واحدة وكانت أمام ساحل العاج، مستضيف كأس أفريقيا 2023، وتعادل المنتخبان 1/1 في أبيدجان.

وفي تصفيات كأس أفريقيا فاز المنتخب المغربي على تنزانيا 2/1 وليبيريا 2/0 و3/0، في حين خسر من جنوب أفريقيا 1/2.

وتم إلغاء مباراتي المنتخب المغربي مع زيمبابوي بعد قرار الفيفا بتجميد النشاط الرياضي في زيمبابوي.

وبشكل عام لعب المنتخب المغربي 6 مباريات ودية في 2023، إذ حقق فوزا تاريخيا بنتيجة 2/1 على البرازيل وتفوق 1/0 على بوركينا فاسو.