كيف استعد المنتخب المغربي لكأس أفريقيا 2023؟
يتجهز المنتخب المغربي للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج بين 13 يناير و11 فبراير.
ويلعب المنتخب المغربي في كأس أفريقيا في المجموعة السادسة، إلى جانب تنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا.
وبعد عام من إنجازه التاريخي في كأس العالم بوصوله لنصف النهائي واحتلال المركز الرابع، يسعى المنتخب المغربي للفوز بكأس أفريقيا للمرة الأولى.
ويعود آخر تتويج لمنتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية إلى عام 1976، حين حصد خمس نقاط في المجموعة النهائية للبطولة متفوقا على غينيا ونيجيريا ومصر.
ومنذ ذلك التتويج، خاض "أسود الأطلس" نهائيا واحدا فقط في 2004 وخسره بنتيجة 1/2 أمام منتخب تونس مستضيف البطولة.
ومنذ أكتوبر الماضي لعب المنتخب المغربي مباراة ودية واحدة وكانت أمام ساحل العاج، مستضيف كأس أفريقيا 2023، وتعادل المنتخبان 1/1 في أبيدجان.
وفي تصفيات كأس أفريقيا فاز المنتخب المغربي على تنزانيا 2/1 وليبيريا 2/0 و3/0، في حين خسر من جنوب أفريقيا 1/2.
وتم إلغاء مباراتي المنتخب المغربي مع زيمبابوي بعد قرار الفيفا بتجميد النشاط الرياضي في زيمبابوي.
وبشكل عام لعب المنتخب المغربي 6 مباريات ودية في 2023، إذ حقق فوزا تاريخيا بنتيجة 2/1 على البرازيل وتفوق 1/0 على بوركينا فاسو.
وتعادل منتخب المغرب مع بيرو والرأس الأخضر وساحل العاج.
وفي النسخة الأخيرة للمغرب في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون ودع منتخب المغرب من دور الثمانية بالخسارة 1/2 أمام منتخب مصر، في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.
وفي كأس أفريقيا سيلعب المنتخب المغربي مع تنزانيا يوم 17 يناير، وجمهورية الكونغو يوم 21 يناير، وزامبيا يوم 24 يناير.
لا مكان للعاطفة
وأكد وليد الركراكي مدرب المغرب أنه لا مكان للعاطفة في اختياراته، بعد الكشف عن قائمة كأس الأمم الأفريقية، التي خلت من 11 اسما ممن ساهموا في كأس العالم 2022.
ويبدو أن تصدر المغرب لمجموعته أمر مفروغ منه؛ بالنظر إلى تواضع منافسيه في المجموعة.
لكن أزمة منتخب المغرب الحقيقية في كأس أفريقيا تكمن دائما في الأدوار الإقصائية، إذ إنه من أصل 18 مشاركة في البطولة، لم يتمكن من إكمال المشوار حتى نهايته والوصول إلى دور الأربعة سوى أربع مرات خاض خلالها النهائي مرتين.
ويمثل دور الثمانية بالتحديد عقدة للمغرب، فلم يتمكن من تجاوزه ثلاث مرات في 1998 و2017 و2021.
وفيما يلي قائمة المغرب لكأس أفريقيا 2023:
حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) ومنير المحمدي (الوحدة السعودي) والمهدي بنعبيد (الجيش الملكي).
المدافعون: رومان سايس (الشباب)، ونصير مزراوي (بايرن ميونخ)، وأشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ونايف أكرد (ويستهام)، ويونس عبدالحميد (ستاد رانس)، وعبدالكبير أبقار (ديبورتيفو ألافيس)، ويحيى عطيةالله (الوداد)، وشادي رياض (ريال بتيس)، ومحمد الشيبي (بيراميدز).
لاعبو الوسط: سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)، وأمير ريتشاردسون (ستاد رانس)، وعزالدين أوناحي وأمين حارث (مارسيليا)، وبلال الخنوس (جنك)، وإسماعيل صيباري (أيندهوفن)، وأسامة العزوزي (بولونيا)، وسليم أملاح (فالنسيا).
المهاجمون: حكيم زياش (غالطة سراي)، ويوسف النصيري (إشبيلية)، وأمين عدلي (بايرن ليفركوزن)، وأيوب الكعبي(أولمبياكوس)، وعبدالصمد الزلزولي (ريال بيتيس)، وطارق تيسودالي (لاجونتواز)، وسفيان بوفال (الريان).