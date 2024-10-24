تردد قنوات أبوظبي الرياضية وإم بي سي مصر وأون تايم الناقلة للسوبر المصري

يستضيف ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم الخميس مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وتخطى الأهلي حامل اللقب عقبة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بنتيجة 2-1 بينما فاز الزمالك على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.

وأعلنت 3 قنوات فضائية الحصول على حقوق بث مباريات بطولة كأس السوبر المصري.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وتذيع قناة أون تايم سبورتس 1 وأيضاً قناة أون تايم سبورتس 2 المباراة بجانب قناة أبوظبي الرياضية 1 وقناة إم بي سي مصر 2.

وتنقل قناة أبوظبي الرياضية المباراة عبر تردد 12091 عبر القمر الصناعي "نايل سات" و11804 عبر القمر الصناعي "عرب سات".

وتذيع قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة عبر تردد 11747 عبر القمر الصناعي "نايل سات" وقناة أون تايم سبورتس 2 عبر تردد 11861.

وتذيع قناة إم بي سي مصر 2 المباراة عبر تردد 11823 بالقمر الصناعي "نايل سات".