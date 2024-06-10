هاري كين: تشكيلة إنجلترا تملك ما يكفي من الخبرة للنجاح في "يورو 2024"

وكان هاري ماغواير، الذي خاض 63 مباراة دولية، وجاك غريليش (36 مباراة دولية) بين المستبعدين، بعد تقليص تشكيلة ساوثغيت إلى 26 لاعبا يشاركون في البطولة التي تقام بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وقال كين لوسائل إعلام بريطانية: "أعتقد أن لدينا أكثر مما يكفي من الخبرة، خاصة الكثير من اللاعبين الذين لعبوا في بطولتين أو ثلاث، سيكون هناك دائما لاعبون جدد يستحقون الوجود هنا.

"بالنسبة للاعبين الذين تم استبعادهم، من المحزن أن نراهم يرحلون لكن في النهاية هذا ما يحدث عندما تلعب مع إنجلترا. يتعين على المدرب اتخاذ قرارات صعبة.

"كل لاعب يستحق أن يكون هنا. هنا هذا ما قلناه. كل شخص يجلب شيئا مختلفا للفريق وسنحتاج إلى جميع اللاعبين 26 إذا أردنا أن ننجح".

وعانى كين، مهاجم بايرن ميونخ، من إصابة في الظهر قرب نهاية الموسم، لكنه عاد للمشاركة في فوز إنجلترا على البوسنة والهرسك، الأسبوع الماضي، وفي الخسارة 1-صفر أمام آيسلندا، يوم الجمعة الماضي.