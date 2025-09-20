بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يتطلع مانشستر يونايتد إلى وضع حد لسلسلة نتائجه الكارثية في الدوري الإنجليزي عندما يصطدم اليوم السبت بتشيلسي في قمة منافسات الجولة الخامسة.

ولم يحقق رفاق البرتغالي برونو فيرنانديز سوى فوز وحيد في أول 4 مباريات بالبريمرليغ مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في واحدة ليجمعوا 4 نقاط في بداية هي الأسوأ في تاريخ النادي بالدوري.

ويخشى المدرب البرتغالي روبن أموريم قرار الإقالة في حال عثرة جديدة اليوم السبت على ملعب أولد ترافورد.

أما تشيلسي بطل العالم 2025، فبدأ الموسم الجديد بشكل غير مستقر، إذ حقق انتصارين وتعادلين في 4 جولات، يضاف إليهما الخسارة في مستهل مشاركته في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ (3 ـ 1).

التشكيل الرسمي

ويلعب روبن أموريم المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

وفي المقابل، اختار إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي التشكيلة التالية:

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي:

بداية أحداث المباراة

الدقيقة 5: بريان مبيومو ينطلق ويسقط بعد التحام مع الحارس روبرتو سانشيز

البطاقة الحمراء لصالح سانشيز حارس تشيلسي

الدقيقة 6: مشاركة فيليب يورغنسن حارس المرمى على حساب إستيفاو

الدقيقة 7: مشاركة توسين أدرابايو على حساب بيدرو نيتو الغاضب

رد فعل السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي على لعبة سانشيز

الدقيقة 9: تسديدة قوية من مبيومو علت العارضة

الدقيقة 10: كرة عرضية أبعدها حارس تشيلسي

الدقيقة 11: عرضية خطيرة من مانشستر يونايتد

الدقيقة 14: برونو فرنانديز يتقدم لصالح مانشستر يونايتد

الدقيقة 20: التبديل الثالث لصالح تشيلسي بمشاركة أندريه سانتوس على حساب بالمر

الدقيقة 24: كوكوريلا يشكو الإصابة ولكنه يستكمل اللقاء

الدقيقة 30: كرة عرضية من تشيلسي أبعدها دفاع مانشستر يونايتد

الدقيقة 37: كاسيميرو يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد

الدقيقة 38: اشتباك بين لاعبي الفريقين

الدقيقة 40: فرصة ضائعة من مانشستر يونايتد أبعدها تشالوبا