الاتحاد الإنجليزي يحظر رفع الأعلام الإسرائيلية والفلسطينية في ويمبلي

وتستضيف إنجلترا منتخب أستراليا وديا، غدا الجمعة، قبل أن تواجه إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "مساء الجمعة سنتذكر الضحايا الأبرياء للأحداث المروعة في إسرائيل وفلسطين".

وأضاف: "سنسمح فقط بالأعلام وقمصان اللعب وغيرها التي تعكس هوية مشجعي المنتخبات المتنافسة داخل استاد ويمبلي في المباراتين القادمتين أمام أستراليا وإيطاليا".

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن لاعبي إنجلترا وأستراليا سيرتدون شارات سوداء وستكون هناك فترة صمت قبل انطلاق المباراة.