الله أعلم.. كيف رد ساديو ماني على سؤال حول استمراره مع النصر؟ (فيديو)

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني بردود غامضة حول مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

جاءت تصريحات ماني بعد المباراة القوية أمام التعاون التي شهدت سيطرة للنصر، حيث سجل البرتغالي جواو فيليكس ثلاثة أهداف (هاتريك)، بينما أضاف كل من كريستيانو رونالدو وكومان هدفين لتحقيق الفوز الكبير بنتيجة 5-0.

وعبر ماني عن سعادته بأداء الفريق قائلاً: "مباراة الليلة كانت رائعة. نحن حضرنا جيداً لتلك المباريات. نريد تحقيق اللقب وهذا هو هدفنا من البداية. نريد أن نبعد أنفسنا عن الضغوط. نلعب كل مباراة بتركيز كامل لأن الموسم طويل. سنعمل كل شيء لتحقيق الدوري".

إشادة بمدربه وغموض حول مصيره

ولم ينسَ النجم السنغالي الإشادة بالمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، معتبراً أنه العنصر المحوري في تغيير أداء الفريق، حيث قال: "المدرب صنع الفارق. حتى لو أغمضنا أعيننا فنستطيع التمرير بفضل منهجه وتدريباته".

إلا أن اللحظة الأكثر تأثيراً جاءت عندما تم سؤاله عن خططه المستقبلية واستمراره مع النصر، ليرد بإجابة أثارت فضول الجماهير والصحفيين على حد سواء: "الله أعلم في استمراري مع النصر".