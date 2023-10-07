ترتيب هدافي الدوري الإسباني
واصل الإنجليزي جود بيلينغهام تألقه مع ريال مدريد حيث وضع فريقه في المقدمة بهدف أول سجله في شباك أوساسونا، خلال المباراة التي بجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بالجولة التاسعة للدوري الإسباني.
وجاء هدف بيلينغهام مع الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة جزاء المنافس وسدد بيسراه قوية في الشباك.
كما أضاف بيلينغهام الهدف الثاني للريال في شباك أوساسونا في الدقيقة 54.
ورفع بيلينغهام رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ويأتي خلفه الفارو موراتا، نجم أتلتيكو مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، وتاكيفوسا كوبو، نجم ريال مدريد سوسيداد، ولكل منهم 5 أهداف.
وخلال 10 مباريات مع ريال مدريد سجل النجم الإنجليزي 10 أهداف، ليواصل تألقه غير العادي مع الميرنغي منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من بروسيا دورتموند.
ويسعى ريال مدريد المنتشي بالفوز أوروبيًا على نابولي، وتصدر مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلى الانتصار على أوساسونا من أجل الحفاظ على صدارته لليغا.
بينما أوساسونا يسعى للفوز على ريال مدريد، حيث خسر من أتلتيكو مدريد وبرشلونة خلال الجولات الماضية، ويرغب في استغلال انتصاره الأخير على ديبورتيفو ألافيس.
ويستهدف ريال مدريد استعادة صدارة الدوري الإسباني، التي انتزعها فريق جيرونا مؤقتا، حيث يمتلك "الميرنغي" 21 نقطة في المركز الثاني خلف جيرونا صاحب الـ22 نقطة.