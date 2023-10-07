واصل الإنجليزي جود بيلينغهام تألقه مع ريال مدريد حيث وضع فريقه في المقدمة بهدف أول سجله في شباك أوساسونا، خلال المباراة التي بجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بالجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وجاء هدف بيلينغهام مع الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة جزاء المنافس وسدد بيسراه قوية في الشباك.

كما أضاف بيلينغهام الهدف الثاني للريال في شباك أوساسونا في الدقيقة 54.

ورفع بيلينغهام رصيده إلى 8 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، ويأتي خلفه الفارو موراتا، نجم أتلتيكو مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، وتاكيفوسا كوبو، نجم ريال مدريد سوسيداد، ولكل منهم 5 أهداف.