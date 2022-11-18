منتخب مصر.
منتخب مصر.

تشكيل منتخب مصر ضد بلجيكا

فريق التحرير
فريق التحرير

يواجه منتخب مصر منافسه منتخب بلجيكا اليوم الجمعة، في مباراة ودية تقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وتقام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قناتي ON Time Sports 1 HD، وأبوظبي الرياضية، وArryadia SD/HD.

ومن المتوقع أن يلعب مصر أمام بلجيكا بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي جبر وأحمد حجازي وأكرم توفيق ومحمد حمدي.

الوسط: طارق حامد ومحمود حماده وإمام عاشور.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه.

كشف روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أن إيدين هازارد سيشارك لنحو 60 دقيقة على الأقل أمام مصر.

وقال مارتينيز: "سيشارك هازارد 60 دقيقة على الأقل. الأمر سيتوقف أيضا على كيفية سير المباراة".

وأضاف: "هازارد قائدنا. تكسب الثقة حين يلعب. أراه يبتسم، وهو سعيد بالمشاركة في البطولة".

وأشار مارتينيز إلى أنه لم يقرر بعد التشكيلة الأساسية للمباراة الودية أمام مصر.

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