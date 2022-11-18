تشكيل منتخب مصر ضد بلجيكا

وأضاف: "هازارد قائدنا. تكسب الثقة حين يلعب. أراه يبتسم، وهو سعيد بالمشاركة في البطولة".

وأشار مارتينيز إلى أنه لم يقرر بعد التشكيلة الأساسية للمباراة الودية أمام مصر.