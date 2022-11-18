تشكيل منتخب مصر ضد بلجيكا
يواجه منتخب مصر منافسه منتخب بلجيكا اليوم الجمعة، في مباراة ودية تقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.
وتقام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة على قناتي ON Time Sports 1 HD، وأبوظبي الرياضية، وArryadia SD/HD.
ومن المتوقع أن يلعب مصر أمام بلجيكا بهذه التشكيلة:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: علي جبر وأحمد حجازي وأكرم توفيق ومحمد حمدي.
الوسط: طارق حامد ومحمود حماده وإمام عاشور.
الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه.
كشف روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا أن إيدين هازارد سيشارك لنحو 60 دقيقة على الأقل أمام مصر.
وقال مارتينيز: "سيشارك هازارد 60 دقيقة على الأقل. الأمر سيتوقف أيضا على كيفية سير المباراة".
وأضاف: "هازارد قائدنا. تكسب الثقة حين يلعب. أراه يبتسم، وهو سعيد بالمشاركة في البطولة".
وأشار مارتينيز إلى أنه لم يقرر بعد التشكيلة الأساسية للمباراة الودية أمام مصر.