الطوارئ 911.. تفاصيل آخر مكالمة لهالك هوجان قبل وفاته

برزت تسجيلات صوتية صادمة لمكالمة هالك هوجان على رقم الطوارئ 911، وذلك خلال الأزمة الصحية المفاجئة التي أودت بحياة أسطورة WWE عن عمر ناهز 71 عامًا.

وتوفي أسطورة المصارعة هوجان بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله صباح أمس الخميس، ونقله إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته.

هوجان، اسمه الحقيقي تيري بوليا، كان بطلاً لملايين المعجبين (هولكامانياكس) حول العالم منذ الثمانينيات، سواء بارتدائه ألوان الأحمر والأصفر أو أسود وأبيض فريق "نيو ورلد أوردر".

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تفاصيل المكالمة الطارئة

كشفت تسجيلات لمكالمة الطوارئ التي جرت الساعة 9:51 صباحًا عن استنفار فرق الإسعاف بسبب "سكتة قلبية".

وشوهدت سيارات إسعاف وشرطة متجمعة خارج منزله في كليرووتر، فيما حاول المسعفون إنقاذ حياته عبر إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) أثناء نقله.

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تكريمات من العالم ومسقط رأسه

تداولت وسائل الإعلام والمشاهير تكريمات للنجم الراحل، منهم بروس ريكتور، عمدة كليرووتر، الذي وصفه بـ"مصدر إلهام للمجتمع"، فيما أشاد حاكم فلوريدا رون دي سانتيس به كـ"أيقونة كبرى" و"بطل خارق" في طفولته.

كما نعاه زميله في فريق NWO، كيفن ناش، قائلاً: "فقدت أخًا آخر.. كلمة 'أسطورة' لا توفيه حقه".

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مشكلات هوجان الصحية الأخيرة

كشف مصدر مقرب لـديلي ميل الشهر الماضي أن هوجان كان يعاني من إصابات متكررة بسبب مهنته، فقد وُصف جسده بـ"جسد رجل بعمر 140 عامًا"، لكنه كان يسعى للتعافي. ورغم تدهور حالته العظمية، نُفي وجود مشكلات قلبية أو خطر مميت قريب.

يُذكر أن هوجان كان من أبرز وجوه WWE، وسيبقى إرثه خالدًا في عالم المصارعة والترفيه.