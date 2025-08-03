إضرار بالاتحاد.. تعليق ناري من عبدالله فلاته حول رحيل نجم الفريق

علق الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته على التقارير التي تتحدث عن قرب رحيل مروان الصحفي، نجم فريق الاتحاد السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل إكمال رحلة احترافه التي كان بدأها الموسم الماضي مع بيرشكوت البلجيكي على سبيل الإعارة.

وشهدت مباراة الاتحاد أمام بورتيمنينسي البرتغالي الودية، التي جمعت بينهما، أمس السبت، في إطار المعسكر التحضيري خسارة الفريق السعودي بنتيجة "2-1"، ولكن ظهر مروان الصحفي خلال الشوط وسجل هدف "العميد" الوحيد في اللقاء وقدم لمحات جيدة من مستواه، لتظهر مطالبات عديدة بضرورة الحفاظ عليه بالموسم المقبل، وعدم رحيله.

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ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، مؤخرًا فإن مروان الصحفي، فضل خيار الانتقال معارًا لمدة موسمٍ واحدٍ إلى رويال أنتويرب البلجيكي على عروضٍ أخرى، وصلته بالصيغة ذاتها من دوري القسم الثاني الإنجليزي "تشامبيون شيب".

وأوضح التقرير أن النادي البلجيكي حسم الصفقة، ليتبقَّى فقط بعض الإجراءات الروتينية قبل الإعلان رسميًّا عنها.

وكشفت الصحيفة عن اقتناع الصحفي بالخطوة بعدما شرح له مسؤولو النادي مشروع الفريق وأهدافه في الموسم الجديد.

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ويعود اللاعب إلى بلجيكا التي قضى فيها الموسم الماضي معارًا من الاتحاد إلى بيرشكوت.

وخاض مروان الصحفي 28 مباراةً مع بيرشكوت، وسجل ستة أهدافٍ، وصنع هدفًا واحدًا.

من جانبه، قال فلاته عبر حسابه على منصة "إكس": "تجربة الاتحاد خلت من الجمل الفنية باستثناء سرعة مروان الصحفي، التي أثمرت عن هدف بمجهود فردي".

وأضاف: "إن صحَّت المعلومات أن مروان سيغادر وحيدًا للاحتراف في الدوري البلجيكي المتواضع فيعد إضرار بالاتحاد واللاعب، والأهم لن يستفيد منه المنتخب وعلى إدارة الاتحاد أن تحافظ على لاعبيها لكثرة المشاركات في الموسم المقبل".