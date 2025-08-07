الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا بأمم إفريقيا للمحليين

يتطلع المنتخب الجزائري إلى ضمان التأهل مبكرا للدور الثاني من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين المقامة حاليا في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا، وذلك عندما يلاقي نظيره الجنوب إفريقي غدا الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وتقام النسخة الثامنة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بين 2 و30 أغسطس بمشاركة 19 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وتشهد حضور 4 منتخبات عربية هي المغرب والجزائر وموريتانيا والسودان.

وتقام مباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا غدا الجمعة 8 أغسطس الجاري على ملعب "مانديلا الوطني" في كامبالا بأوغندا.

وتعطى إشارة انطلاق المباراة على الساعة الرابعة مساء (04:00 مساء) بالتوقيت المحلي أي الخامسة مساء (05:00 مساء) بتوقيت مكة المكرمة.

وكان رفاق المهاجم الجزائري سفيان بيازيد فازوا في المباراة الافتتاحية لهم في البطولة على البلد المستضيف أوغندا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

أما المنتخب الجنوب إفريقي فيلعب مباراته الأولى في النهائيات بعد أن كان معفى في الجولة الأولى.

وتنقل شبكة قنوات بيين سبورتس على القناة السادسة (beIN SPORTS 6) المباراة كما أنها تبث كل مباريات البطولة بعد الحصول على حقوق بث البطولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب الجزائر، منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا وجنوب أفريقيا.

وتتصدر الجزائر المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا، في حين يأتي النيجر وأوغندا وجنوب إفريقيا دون رصيد في المراكز الثالث والرابع والخامس.