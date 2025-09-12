اختبارات نارية.. أخطر 5 ملفات تركها محمود الخطيب لرئيس الأهلي القادم

أغلق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الباب أمام ترشحه لفترة جديدة، ليعلن رسميًا نهاية رحلته على مقعد رئاسة القلعة الحمراء بعد 8 سنوات قضاها في إدارة النادي.

الخطيب الذي انتُخب رئيسًا في ديسمبر 2017 خلفًا لمحمود طاهر، ثم جددت له الثقة في انتخابات 2021، فضّل هذه المرة الاستجابة لنصائح الأطباء بالابتعاد عن الضغوط، تاركًا خلفه تركة ثقيلة تنتظر من يخلفه في الانتخابات المقبلة.

ولم تتضح حتى الآن أسماء المرشحين المحتملين على مقعد رئيس الأهلي، إلا أن بعض التسريبات أشارت إلى نية ياسين منصور رجل الأعمال وعضو مجلس الأهلي الأسبق، في الترشح.

رئيس الأهلي الذي أعلن أن الولاية الحالية هي الأخيرة له، أكد في بيانه الوداعي أنه سيبقى سندًا وداعمًا لمجلس الإدارة الجديد.

لكنه في الوقت نفسه سيقوم بتسليم النادي إلى رئيس جديد وهو يواجه مجموعة من الملفات المعقدة، ستشكل تحديات نارية أمامه.

1/ تجديد عقود لاعبي الفريق الأول

الأهلي كان قد بدأ بالفعل مفاوضات مع عدد من لاعبيه لتمديد عقودهم، وعلى رأسهم إمام عاشور الذي ينتهي عقده في صيف 2028، وأليو ديانغ الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

لكن الثنائي طلب تأجيل الحسم، لتُغلق الإدارة الملف مؤقتًا وسط انشغال الفريق بمباريات الدوري ومن بعده بطولة دوري أبطال أفريقيا.

إلى جانب ذلك، يبرز ملف تجديد عقود لاعبين آخرين مثل مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، ما يجعل الرئيس الجديد مضطرًا لإعادة فتح هذا الملف سريعًا لضمان استقرار الفريق.

2/ الرواتب الضخمة للنجوم

تعاقد الأهلي في السنوات الأخيرة مع أسماء بارزة مثل أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيغيه، وجميعهم يتقاضون رواتب ضخمة تضغط على خزينة النادي.

إدارة الملف المالي والتوفيق بين ميزانية النادي ومتطلبات النجوم سيكون من أكبر التحديات للرئيس القادم، خاصة مع تزايد مطالب اللاعبين الحاليين بالمساواة مع الصفقات الجديدة.

3/ غرفة ملابس مدججة بالمشاكل

رغم النجاحات، إلا أن أجواء غرفة الملابس ليست على ما يرام، وخلافات وغيرة بين بعض النجوم بدأت تطفو على السطح، أبرزها بين زيزو وإمام عاشور، وهو ما قد يهدد وحدة الفريق.

وسيكون الرئيس الجديد مطالبًا بفرض الانضباط وإعادة الانسجام داخل غرفة الملابس حتى لا تتحول إلى قنبلة موقوتة.

4/ المدرب الجديد

إقالة البرتغالي خوسيه ريبيرو تركت فراغًا على رأس الجهاز الفني، ليتم تعيين عماد النحاس بشكل مؤقت.

اختيار المدرب الجديد للأهلي لم يعد قرارًا فنيًا فقط، بل هو ملف حساس يعكس مستقبل الفريق على المدى القريب والبعيد، حيث تنتظر الجماهير اسمًا كبيرًا يعيد الثقة ويقود المارد الأحمر لمزيد من البطولات.

5/ ستاد الأهلي

أحد أكبر أحلام محمود الخطيب كان بناء ستاد الأهلي الخاص، وبالفعل تم وضع حجر الأساس له في منطقة الشيخ زايد.

المشروع بالفعل بدأ بخطوات ملموسة عبر وضع حجر الأساس والشروع في تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية.

لكن مشروع الاستاد ما زال في بدايته، ليترك الخطيب للرئيس المقبل مسؤولية استكمال هذا المشروع التاريخي، الذي يمثل نقلة نوعية للنادي على المستويين الرياضي والاقتصادي.