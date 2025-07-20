لا أتفق مع رونالدو.. تصريح صادم من رياض محرز عن الدوري السعودي

كشف رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري ولاعب الأهلي السعودي، عن وجهة نظر مغايرة تمامًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن مستوى الدوري السعودي مقارنةً بالبطولات الأوروبية الكبرى.

فبينما أشاد رونالدو سابقًا بالدوري السعودي واعتبره "من بين أفضل 5 دوريات في العالم"، جاء رد محرز أكثر حذرًا، معترفًا بالفجوة الكبيرة التي تفصل بين المسابقات الأوروبية والعربية، رغم تأكيده على التطور الملحوظ في الكرة السعودية.

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"لا أتفق مع رونالدو"

خلال حوارٍ أجرته معه صحيفة "ليكيب" الفرنسية، سُئل محرز عن رأيه في تصريحات رونالدو التي وضعت الدوري السعودي في مصافّ أفضل خمس دوريات عالميًا، ليردّ بقوة: "لا أتفق معه".

وأضاف: "الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا تظل الأفضل، لكننا لسنا بعيدين عنها. الهدف ليس أن يصبح الدوري السعودي حاليًا من الأفضل في العالم، بل هناك رؤية طويلة المدى".

وأوضح قائد "الخُضر" أن ترتيب البطولات الأوروبية لا يزال كما هو دون منازع: "الدوري الإنجليزي الممتاز يأتي على القمة، ثم الإسباني، الألماني، الإيطالي، وأخيرًا الفرنسي"، مؤكدًا أن هذه الدوريات هي المعيار الذهبي لكرة القدم من حيث الجودة والتنظيم والمنافسة.

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"نحن رواد.. والدوري يتطور"

لم ينكر محرز التقدّم الكبير الذي يشهده الدوري السعودي، خاصةً بعد موجة الانتقالات الكبيرة التي شهدتها البلاد، حيث اجتذبت أسماء عالمية مثل رونالدو نفسه، ونيمار، وبنزيما، وكانتي، وغيرهم.

لكنه أشار إلى أن الطريق لا يزال طويلًا لسد الفجوة بين السعودية وأوروبا وقال: "اللاعبون الذين قدموا في البداية وأنا منهم أشبه بالرواد".

وأوضح: "نحن نساعد في رفع مستوى الدوري، وهو بالفعل يتحسن باستمرار.. المسؤولون يعملون جاهدين لتحقيق الأهداف، وأعتقد أنهم سينجحون مع الوقت."

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"أشتاق للمنافسة في أوروبا"

كما تطرق محرز إلى قراره المفصلي بمغادرة مانشستر سيتي –الذي حقق معه بطولات عديدة، والانتقال إلى الأهلي السعودي صيف 2023.

واعترف محرز بأنه ما زال يفكر أحيانًا في العودة إلى الملاعب الأوروبية وقال: "العودة إلى أوروبا؟ نعم، تخطر ببالي أحيانًا.. أشتاق إلى ذلك المستوى التنافسي العالي".

لكنه أقرّ بأن دوافعه اليومية اختلفت بعد الانتقال إلى السعودية، حيث لم تعد المنافسة على الألقاب الكبرى هي المحرك الأساسي له، وهو الأمر الذي ينطبق على العديد من النجوم الذين انتقلوا إلى الدوري السعودي مؤخرًا.