أول تحرك رسمي من عملاق إسبانيا لضم نجم النصر السعودي

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تطورات جديدة بشأن اهتمام نادي أتليتكو مدريد الإسباني بضم أحد محترفي النصر بالموسم المقبل.

وذكر الصحفي أن إدارة أتلتيكو مدريد قدمت أمس، أول عرض رسمى لمسؤولي النصر، للتعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر هذا الصيف.

وشدد رومانو بحسابه الشخصي عبر منصه إكس أن لابورت بات بالفعل خارج مشروع النصر حاليًا، مشيراً إلى أن مسؤولي أتلتيكو يسعون جاهدًا لإتمام الصفقة في أقرب وقت.

وبحسب الأخبار المتداولة فإن نادي النصر يستعد للإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة لرحيل إيمريك لابورت، وإنهاء العلاقة التعاقدية معه.

ويحظى لابورت (31 عامًا) باهتمام كبير من كبار الأندية الأوروبية، إذ ارتبط اسمه سابقًا بكل من أتلتيك بلباو الإسباني، وأوليمبيك مارسيليا، ونابولي، وغلطة سراي، وفنربخشة التركيين أيضًا.

ووصل المدافع الإسباني الفائز ببطولة يورو 2023 مع منتخب إسبانيا، إلى النصر في أغسطس 2023، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، قد استبعد إيميريك لابورت إلى جانب أوتافيو من قائمة الفريق التي تخوض المعسكر التدريبي في النمسا، بداية من اليوم الأحد، وحتى يوم 4 أغسطس المقبل، وذلك استعدادًا لرحيلهما.