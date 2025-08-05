ناد ألماني شهير يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات ضد غزة

قرر نادي فورتونا دوسلدورف الألماني رسميا التراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات على حساباته عبر منصات التواصل تستهدف الفلسطينيين وسكان قطاع غزة.

وذكرت تقارير إخبارية ألمانية أن نادي فورتونا دوسلدورف، أحد أشهر الأندية الألمانية في كرة القدم في أواخر القرن الماضي، أعلم وكلاء اللاعب الإسرائيلي شون فيسمان بأنهم تراجعوا رسميا عن التعاقد مع اللاعب بعد أن تم التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب وناديه غرناطة الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ووفقا للمصادر ذاتها، جاء قرار إلغاء الصفقة تحت ضغط المئات من المشجعين الذين هاجموا اللاعب سواء من خلال حسابات فورتونا دورسلدورف أو من خلال المنشورات التي شاركها على حسابه الاجتماعي.

وقالت صحيفة إسرائيلية: "لن يلعب شون فيسمان مع فورتونا دوسلدورف الموسم المقبل، لا يعود ذلك إلى مهاراته الكروية أو أي شيء يتعلق بكرة القدم وإنما لأن المهاجم الإسرائيلي البالغ من العمر 29 عامًا واجه اعتراضا من عدد من مشجعيه على رسائل اللاعب ومنشوراته حول الحرب في غزة".

وأوضح النادي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الألماني (البوندسليغا 2) في منشور على منصة التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "كنا مهتمين جدًا بشون فيسمان، لكننا قررنا في النهاية عدم التعاقد معه".

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وفي اليوم السابق، نشر العديد من مشجعي النادي المنتمي للمدينة الواقعة غرب ألمانيا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتطفات من صفحة اللاعب تتضمن منشورات لاذعة ومهاجمة للفلسطينيين بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، والتي حذفها اللاعب لاحقًا بعد موجة من الانتقادات.