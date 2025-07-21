رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن صفقة مبيومو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب بريان مبيومو قادماً من برينتفورد الإنجليزي لتدعيم صفوف "الشياطين الحمر" في الموسم المقبل.

وقال بيان صادر عن مانشستر يونايتد إن اللاعب الكاميروني وقع عقدًا حتى يونيو 2030، مع خيار التمديد لعام إضافي مع الفريق الإنجليزي.

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وفي الموسم الماضي، سجّل مبيومو، البالغ من العمر 25 عامًا، 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وقدّم ثماني تمريرات حاسمة أخرى.

ومنذ صعود برينتفورد إلى الدوري الممتاز، سجّل مبيومو متوسط مساهمة رائعة بـ 18 هدفًا في الموسم.

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وقال برايان مبيومو عبر الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: "بمجرد أن علمتُ بوجود فرصة للانضمام إلى مانشستر يونايتد، اغتنمت الفرصة للانضمام إلى نادي الأحلام بالنسبة لي".

وأضاف: "عقليتي أن أكون دائمًا أفضل مما كنت عليه بالأمس.. أعلم أنني أمتلك الروح والشخصية اللازمة للوصول إلى مستوى أعلى هنا، من خلال التعلم من روبن أموريم المدير الفني واللعب بجوار نجوم كبار".

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وتابع: "مانشستر يونايتد نادٍ ضخم، بملعب رائع وجماهير رائعة، ونحن جميعًا مصممون حقًا على المنافسة على أكبر الألقاب".

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع ماتيوس كونيا نجم وولفرهامبتون الإنجليزي بجانب دييغو ليون ظهير أيسر سيرو بورتينو الباراغوياني وإنزو كانا لاعب لوهافر الفرنسي الصاعد.