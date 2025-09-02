نادي الهلال ينقض على صفقة الأهلي السعودي

انقض نادي الهلال، على إحدى صفقات نظيره الأهلي السعودي، خلال فترة انتقالات الصيف الجاري.

وكان الهلال أعلن رسميًًّا أمس الاثنين تعاقده مع المدافع التركي يوسف أكتشيشيك القادم من نادي فنربخشة التركي، ليكون ذلك التعاقد خامسَ صفقات النادي في هذا الميركاتو.

وتعاقد "الزعيم" مع كل من داروين نونيز، والفرنسي تيو هرنانديز، إلى جانب الثنائي المحلي علي لاجامي وعبد الكريم دارسي.

الانقضاض على صفقة الأهلي

يحاول الهلال ضم النجم، تركي العمار، وهي الصفقة التي كان النادي الأهلي على وشك إتمامها للتعاقد مع نجم خط الوسط تركي العمار لاعب نادي القادسية.

ودخل نادي الهلال فجأة على خط المفاوضات للتعاقد مع اللاعب تركي العمار، الذي كان الأهلي على أعتاب حسم صفقة ضمه من نادي القادسية في صفقة اعتبرها مسؤولو النادي "الأخضر" أساسية ومحورية لتقوية مركز خط الوسط قبل إغلاق باب التسجيلات.

ويأتي هذا التدخل المفاجئ من العملاق "الزعيم" ليعيد تشكيل خريطة الصفقات في الدوري السعودي.