تين هاغ بعد التعادل مع غلطة سراي: أنا المسؤول.. ونسير في الاتجاه الصحيح
قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه يتحمل مسؤولية تعثر فريقه مرة أخرى وإهداره تقدمه في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله 3-3 مع غلطة سراي التركي، مساء الأربعاء.
وأهدر يونايتد بطل أوروبا ثلاث مرات تقدمه بهدفين في إسطنبول عندما ارتكب حارس مرماه أندريه أونانا خطأين كبيرين لتصبح آماله في الوصول لمراحل خروج المغلوب على المحك.
ويتذيل يونايتد الترتيب في المجموعة الأولى بدوري الأبطال بأربع نقاط من خمس مباريات لكنه يتخلف بنقطة وحيدة فقط عن غلطة سراي وكوبنهاغن، ومن ثم يتعين عليه الفوز على متصدر المجموعة بايرن ميونخ الألماني في 12 ديسمبر المقبل ليضمن الاستمرار في البطولة الأوروبية الأولى للأندية.
وكان يونايتد أهدر تقدمه بهدفين في مباراة سابقة بدور المجموعات في كوبنهاغن قبل أن يخسر 4-3، وقال تين هاغ إنه يتحمل مسؤولية فشل فريقه في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباريات.
وقال المدرب الهولندي في تصريحات لشبكة "تي.إن.تي سبورتس": "دائما أنا المسؤول عن إهدار التقدم، أنا المسؤول عن هذا. لكني أدرك أننا بصدد مشروع.
"نحن نسير في الاتجاه الصحيح. لذا فإنني أعرف الاتجاه الذي يتعين علينا السير فيه والخطوات التي يجب علينا اتخاذها وأنا واثق من النجاح على المدى البعيد".
وأضاف: "إذا أردنا الاستمرار في دوري الأبطال فإن علينا الفوز في المباراة المقبلة".
وأكد تين هاغ أنه يثق في قدرة فريقه على الوصول لحل لاهتزاز شباكه كثيرا.
ويونايتد هو صاحب أكبر حصيلة من الأهداف في مجموعته بدوري الأبطال وهي 12 هدفا، لكنه يتقاسم مع سيلتيك الاسكتلندي ثاني أسوأ سجل دفاعي خلال نسخة العام الحالي بعد أن اهتزت شباكه 14 مرة.
وأنتويرب البلجيكي هو صاحب أسوأ سجل دفاعي في البطولة هذا العام بعد دخول مرماه 15 هدفا.
وسيلتقي يونايتد خارج ملعبه مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت المقبل.