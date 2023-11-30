تين هاغ بعد التعادل مع غلطة سراي: أنا المسؤول.. ونسير في الاتجاه الصحيح

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه يتحمل مسؤولية تعثر فريقه مرة أخرى وإهداره تقدمه في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله 3-3 مع غلطة سراي التركي، مساء الأربعاء.

وأهدر يونايتد بطل أوروبا ثلاث مرات تقدمه بهدفين في إسطنبول عندما ارتكب حارس مرماه أندريه أونانا خطأين كبيرين لتصبح آماله في الوصول لمراحل خروج المغلوب على المحك.

ويتذيل يونايتد الترتيب في المجموعة الأولى بدوري الأبطال بأربع نقاط من خمس مباريات لكنه يتخلف بنقطة وحيدة فقط عن غلطة سراي وكوبنهاغن، ومن ثم يتعين عليه الفوز على متصدر المجموعة بايرن ميونخ الألماني في 12 ديسمبر المقبل ليضمن الاستمرار في البطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وكان يونايتد أهدر تقدمه بهدفين في مباراة سابقة بدور المجموعات في كوبنهاغن قبل أن يخسر 4-3، وقال تين هاغ إنه يتحمل مسؤولية فشل فريقه في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباريات.