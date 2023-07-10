حقيقة اقتراب بوغبا من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد عن اقتراب الفرنسي بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي، من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي.

وذكرت تقارير أن بوغبا يتواجد في السعودية من أجل الدخول في مفاوضات للانضمام لنادي الاتحاد، حيث تلقى عرضا بقيمة 100 ميلون يورو.

وجاءت هذه التقارير في ظل تواجد اللاعب بالفعل في السعودية، حيث نشر بوغبا صورا له خلال تواجده لتأدية مناسك العمرة في مكة المكرمة.