حقيقة اقتراب بوغبا من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد عن اقتراب الفرنسي بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي، من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي.
وذكرت تقارير أن بوغبا يتواجد في السعودية من أجل الدخول في مفاوضات للانضمام لنادي الاتحاد، حيث تلقى عرضا بقيمة 100 ميلون يورو.
وجاءت هذه التقارير في ظل تواجد اللاعب بالفعل في السعودية، حيث نشر بوغبا صورا له خلال تواجده لتأدية مناسك العمرة في مكة المكرمة.
وقال الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين عبر حسابه على تويتر، إن النجم الفرنسي بول بوغبا، بعيد كل البُعد عن الانتقال لدوري روشن السعودي ولا توجد مفاوضات مع يوفنتوس في الوقت الحالي.
ونشر رومانو صورة للنجم الفرنسي بالزي السعودي التقليدي، وعلق عليها قائلاً: "عدة مصادر مقربة من اللاعب تنفي اقترابه من السعودية".
كما أكد الصحفي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو، عبر حسابه الرسمي أن حضور بوغبا في الوقت الحالي إلى مدينة جدة السعودية يعود لأسباب شخصية لا علاقة لها بكرة القدم.
كما تم تداول فيديو لبول بوغبا مع أحد المشجعين في السعودية، حيث وجه له سؤالا، قائلا: "هل من الممكن أن نراك في الدوري السعودي؟"، ليرد النجم الفرنسي: "لا أعلم، اليوم لا.. ولكن غدًا لا أعلم أيضا".
يذكر أن بوغبا قضى 4 مواسم في مسيرته الكروية مع نادي يوفنتوس بين عامي 2012 و2016، وفاز بأربعة ألقاب متتالية بالدوري الإيطالي.
ويرتبط النجم الفرنسي بعقد مع اليوفي يمتد حتى 30 يونيو من عام 2026 وقع عليه بعد انضمامه للفريق بالمجان من مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي 2022.
واحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول الترتيب الموسم الماضي، بعدما تضرر الفريق من خصم 10 نقاط من رصيده في المسابقة، بسبب اتهام الإدارة السابقة بارتكاب مخالفات مالية.