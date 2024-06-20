5 لاعبين مرشحون للفوز بالكرة الذهبية بعد يورو 2024 وكوبا أمريكا

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل)

كان النجم البرازيل أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الموسم الماضي، حيث لعب البالغ من العمر 23 عاما دورا بارزا مع ريال مدريد في تتويجه بعدة بطولات؛ إذ سجل 24 هدفا، وصنع 11 أخرى في 39 مباراة، وتوج مع الميرنغي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع بشكل كبير أن ينافس فينيسيوس بقوة على جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي؛ إذ إنه حال قيادة البرازيل للتتويج ببطولة كوبا أمريكا ستكون حظوظه أفضل في نيل الجائزة الثمينة.

ولن يجد فينيسيوس منافسة شرسة على الجائزة سوى من زميله الإنجليزي جود بيلينغهام، حال نجاحه في قيادة منتخب بلاده لقنص لقب يورو 2024.