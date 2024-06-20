5 لاعبين مرشحون للفوز بالكرة الذهبية بعد يورو 2024 وكوبا أمريكا
مع انتهاء موسم الدوريات الأوروبية الكبرى وانطلاق المنافسات القارية ببطولتي "يورو 2024" وكوبا أمريكا، بدأت دائرة الترشيحات لجائزة الكرة الذهبية هذا العام تحديد هوية أبرز المرشحين بدقة.
وستضع كأس أمم أوروبا وبطولة كوبا أمريكا اللمسة الأخيرة لتحديد الفائز بالجائزة، حيث رصد موقع "sportskeeda" قائمة مكونة من 5 لاعبين سيكونوا أبرز المرشحين للتواجد في القائمة المختصرة للتنافس على الجائزة العريقة.
وسيتم الكشف عن المرشحين للجوائز في 4 سبتمبر المقبل، ثم يقام حفل الكرة الذهبية، يوم 28 أكتوبر المقبل، داخل مسرح دو شاتليه بباريس.
1-هاري كين (بايرن ميونخ - إنجلترا)
قدم النجم الإنجليزي موسما رائعا مع بايرن ميونخ؛ إذ سجل 44 هدفا، وصنع 12 في 45 مباراة، ورغم إنهاء الموسم دون أي لقب مع الفريق البارفاري، إلا أن مساهمة اللاعب في بطولة يورو 2024 مع إنجلترا قد تدعم وضع اسمه ضمن المرشحين لاقتناص الكرة الذهبية لعام 2024.
2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد - البرازيل)
كان النجم البرازيل أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الموسم الماضي، حيث لعب البالغ من العمر 23 عاما دورا بارزا مع ريال مدريد في تتويجه بعدة بطولات؛ إذ سجل 24 هدفا، وصنع 11 أخرى في 39 مباراة، وتوج مع الميرنغي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع بشكل كبير أن ينافس فينيسيوس بقوة على جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي؛ إذ إنه حال قيادة البرازيل للتتويج ببطولة كوبا أمريكا ستكون حظوظه أفضل في نيل الجائزة الثمينة.
ولن يجد فينيسيوس منافسة شرسة على الجائزة سوى من زميله الإنجليزي جود بيلينغهام، حال نجاحه في قيادة منتخب بلاده لقنص لقب يورو 2024.
3- جود بيلينغهام (ريال مدريد - إنجلترا)
قدم بيلينغهام موسما رائعا مع ريال مدريد؛ إذ ساعد النادي الإسباني في تحقيق بطولتي الليغا ودوري أبطال أوروبا، وساهم بـ23 هدفا، وقدم 13 تمريرة حاسمة في 42 مباراة مع ناديه، ويعتبر المرشح الأوفر حظا لنيل جائزة الكرة الذهبية.
ويحمل بيلينغهام آمال وطموحات جماهير إنجلترا في بطولة يورو 2024؛ إذ يأمل في إنهاء انتظارهم الذي دام 6 عقود للحصول على الألقاب، كما أن الفوز بالبطولة بالتأكيد سيساعد اللاعب في محاولته لاقتناص أصوات الكرة الذهبية.
4- ليونيل ميسي (إنتر ميامي - الأرجنتين)
يقدم ليونيل ميسي موسما رائعا مع ناديه الأمريكي؛ إذ سجل 14 هدفا، وقدم 11 تمريرة حاسمة في 15 مباراة، ولكن نجاحه مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024 هو ما سيقود اللاعب لدخول قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.
وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية سابقا 8 مرات، وقد تكون قيادة الأرجنتين للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 حافزا قويا للحصول على الجائزة للمرة التاسعة.
5- كيليان مبابي (ريال مدريد - فرنسا)
استمتع مبابي بموسم رائع مع باريس سان جيرمان قبل الانتقال إلى ريال مدريد؛ إذ سجل 44 هدفا، وصنع 10 في 48 مباراة عبر كافة المسابقات، بينما فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا، لذلك ستكون مشاركته مع فرنسا في بطولة يورو 2024 حافزا قويا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية.
ينتظر النجم الفرنسي فقط تأكد إمكانية مشاركته مع فريقه في باقي مباريات البطولة، خاصة مع إصابته القوية في الأنف، وهناك شكوك بشأن إمكانية استمرار مشاركته مع "الديوك" مع حاجته لإجراء عملية جراحية أو ارتداء قناع على الوجه.