إنتر ميلان يرفض 40 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي مقابل أندريه أونانا
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن إنتر ميلان رفض عرضا من تشيلسي لشراء حارسه الكاميروني أندريه أونانا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الإيطالي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 13 عامًا عندما يلاقي مانشستر سيتي في إسطنبول يوم السبت.
وفي الشهر الماضي، أثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل أونانا مع إنتر ميلان، حيث ذكرت "ديلي ميل" أن البلوز كان يخطط لفتح محادثات مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا هذا الصيف، في حين أن ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الجديد لتشيلسي، أعطى النادي بالفعل الضوء الأخضر للتوقيع مع الحارس.
وأكدت "ديلي ميل" أن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أونانا، وأشارت إلى أن إنتر ميلان يتفهم أن أونانا يود الانضمام إلى تشيلسي وأنه قد توصل بالفعل لاتفاق من حيث المبدأ مع البلوز.
وتتوقف الصفقة الآن على ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق بين تشيلسي وإنتر ميلان.
وبحسب الصحيفة فإن الصفقة يمكن أن تشمل أيضًا روميلو لوكاكو، الذي عاد إلى إنتر ميلان الصيف الماضي على سبيل الإعارة.
ويمكن لتشيلسي أيضًا أن يتخلص من الحارس إدوارد ميندي هذا الصيف، حيت ارتبط بالانتقال إلى توتنهام، وهو ما قد يجعل تشيلسي مصرا على التعاقد مع أونانا.
وبعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة في برشلونة، انضم أونانا إلى أياكس أمستردام في 2015 وقضى سبع سنوات في الدوري الهولندي، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في 2022.
وشارك أونانا هذا الموسم مع إنتر ميلان في 40 مباراة وحافظ على نظافة الشباك 19 مرة.
وسبق أن لعب أونانا 214 مباراة مع أياكس أمستردام تلقى فيها 192 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 85 مرة.
ومن المتوقع أن يكون أونانا في التشكيلة الأساسية لإنتر ميلان أمام مانشستر سيتي اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.