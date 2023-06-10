إنتر ميلان يرفض 40 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي مقابل أندريه أونانا

وأكدت "ديلي ميل" أن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع أونانا، وأشارت إلى أن إنتر ميلان يتفهم أن أونانا يود الانضمام إلى تشيلسي وأنه قد توصل بالفعل لاتفاق من حيث المبدأ مع البلوز.

وتتوقف الصفقة الآن على ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق بين تشيلسي وإنتر ميلان.

وبحسب الصحيفة فإن الصفقة يمكن أن تشمل أيضًا روميلو لوكاكو، الذي عاد إلى إنتر ميلان الصيف الماضي على سبيل الإعارة.

ويمكن لتشيلسي أيضًا أن يتخلص من الحارس إدوارد ميندي هذا الصيف، حيت ارتبط بالانتقال إلى توتنهام، وهو ما قد يجعل تشيلسي مصرا على التعاقد مع أونانا.