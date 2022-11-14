بعد شهرين من تعيينه.. تود بويلي مالك تشيلسي يفكر في إقالة غراهام بوتر
أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن تود بويلي مالك تشيلسي يفكر في إقالة غراهام بوتر مدرب البلوز، بعد نحو شهرين من تعيينه.
وتعاقد تشيلسي مع غراهام بوتر في سبتمبر الماضي ليخلف المقال، الألماني توماس توخيل.
وخسر تشيلسي آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام آرسنال ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.
ولم يحقق تشيلسي الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، إذ خسر أمام برايتون وآرسنال ونيوكاسل وتعادل مع برينتفورد ومانشستر يونايتد.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن 4 أسماء مرشحة لخلافة بوتر في تشيلسي وهي: الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والألماني يواكيم لوف، والفرنسي زين الدين زيدان، والأيرلندي برندان رودجرز.
وتلقى تشيلسي المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن توتنهام صاحب المركز الرابع، و16 نقطة عن آرسنال متصدر جدول الترتيب.
ويحتل تشيلسي الركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 21 نقطة من 14 مباراة، ومن المقرر أن يلاقي بورنموث يوم 27 ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأسفرت قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا عن مواجهة بين تشيلسي وبروسيا دورتموند.
والموسم الحالي فشل تشيلسي في الفوز على منافسيه توتنهام ومانشستر يونايتد (تعادل معهما)، وخسر من آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، كما خسر من مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.