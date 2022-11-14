بعد شهرين من تعيينه.. تود بويلي مالك تشيلسي يفكر في إقالة غراهام بوتر

أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن تود بويلي مالك تشيلسي يفكر في إقالة غراهام بوتر مدرب البلوز، بعد نحو شهرين من تعيينه.

وتعاقد تشيلسي مع غراهام بوتر في سبتمبر الماضي ليخلف المقال، الألماني توماس توخيل.