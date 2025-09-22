اسم كبير.. أول لاعب يطلب الرحيل عن الأهلي المصري هذا الموسم

اشتعلت الأمور مجددا داخل غرفة ملابس تغيير الأهلي المصري، حيث أبدى أحد أبرز لاعبي الفريق غضبه الشديد بسبب غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق في المواجهة الماضية ضد سيراميكا كليوباترا ليقدم طلبا للرحيل في يناير المقبل.

وكانت المباراة الأخيرة للأهلي أمام سيراميكا شهدت إثارة محمد مجدي "أفشة"، لاعب وسط الأهلي المصري، غضب زميله محمد الشناوي، قائد وحارس الفريق، بعد نهاية اللقاء، الذي جمع الفريقين، مساء الجمعة الماضي، في الجولة السابعة للدوري.

أخبار ذات علاقة مصري و3 أجانب.. 4 مرشحين كبار لتدريب الأهلي المصري

أخبار ذات علاقة مغامرة.. فيريرا يدرس قرارا خطيرا قبل مواجهة الأهلي المصري

وفاز الأهلي، على سيراميكا بهدف دون رد سجله محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقة 27 من عمر المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة.

وتجمع لاعبو الأهلي في وسط الملعب عقب نهاية اللقاء للتوجه لتحية الجمهور، لكن الشناوي فوجئ برفض أفشة التوجه مع زملائه لمبادلة المشجعين التحية.

وأكد أفشة للجهاز الفني بعد ذلك أنه لم يقصد تجاهل الشناوي، خاصة أنه عاد برفقة باقي اللاعبين للتوجه إلى الجماهير موضحا أنه لم يسمع قائد الفريق بسبب صوت الجماهير بعد اللقاء.

أخبار ذات علاقة أريد 100 مليون مثل زيزو.. إمام عاشور ووكيله يصدمان الأهلي المصري

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "الحياة" المصرية، فإن "محمد مجدي (أفشة) كان غاضبا للغاية من عدم مشاركته أمام سيراميكا، خاصة في ظل غياب أحمد سيد (زيزو) المصاب وإمام عاشور لإصابته بعدوى فيروسية، وأليو ديانغ كان احتياطيا".

وأضاف التقرير: "بسبب هذا الأمر أعرب اللاعب عن عدم تفهمه لعدم مشاركته، وقدم طلبا لإدارة النادي بالرحيل في شهر يناير القادم، واللاعب تحدث مع عماد النحاس، المدير الفني، وطلب منه معرفة عدم لعبه، والذي برر له الأمر بأنه كان يلعب بأسلوب هجومي وهو لم يكن له دور في هذه الطريقة".

وشدد التقرير على أن "وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، وضع نظاما بأن أي لاعب لا يلتزم خلال الفترة المقبلة فإن النادي منفتح على بيع أو إعارة أي لاعب في يناير أيا كان اسمه وقوته داخل الفريق، ولذلك قد نسمع مفاجآت في الميركاتو الشتوي".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود، مساء الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المحلي.