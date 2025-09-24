تطورات مفاوضات الأهلي المصري مع البرتغالي برونو لاج

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي المصري، عن أحدث التطورات في المفاوضات مع المدرب البرتغالي برونو لاج، لتولّي مسؤولية القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود المدرب عماد النحاس الفريق بشكل مؤقت، حيث قاد الأهلي مساء أمس الثلاثاء، إلى تحقيق فوز صعب على مضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع هذا الفوز رصيد الأهلي إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس، بجدول الترتيب.

وسيلعب الأهلي أمام الزمالك، يوم الإثنين المقبل في قمة الدوري المصري.

تفاصيل المفاوضات

تقدمت إدارة النادي الأهلي بعرض أولي للمدرب البرتغالي، يتضمن راتبًا شهريًا قدره 250 ألف يورو، غير أن مطالب المدرب المالية تتجاوز هذا الرقم بشكل كبير.

وتشير المصادر إلى أن جولة التواصل المقبلة بين الطرفين ستشهد زيادة في القيمة المالية للعرض المقدم من الأهلي، في محاولة لإغراء برونو لاج بقبول التعاقد، حيث من المتوقع أن يصل الراتب في العرض الجديد إلى 300 ألف يورو شهريًا، بما يعادل 3.6 مليون يورو سنويًا.

ويطالب برونو لاج، كما أكدت المصادر سابقًا، براتب يصل إلى 5 ملايين يورو سنويًا، وهو المبلغ الذي تسعى إدارة الأهلي إلى تخفيضه.

إلى جانب ذلك، طلب المدرب البرتغالي الحصول على مكافأة تعادل قيمة راتب 3 أشهر في حال فوزه بأي بطولة مع الفريق.

كما تتضمن مطالب لاج، الحصول على كامل قيمة باقي عقده في حالة إنهاء خدماته من قبل النادي.

فيما يعرض الأهلي شرطًا جزائيًا في العقد قيمته تعادل راتب 3 أشهر فقط في حالة الإقالة.