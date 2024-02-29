بالجنيه المصري أم الدولار.. هكذا دفع كهربا غرامة الزمالك

ويحق للزمالك الحصول على 2.4 مليون دولار، بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد رحيله عن النادي، وعدم التزامه بتعاقده قبل 4 أعوام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كهربا أرسل إلى محمود الخطيب رئيس النادي مبلغ الغرامة المتعلقة له لدى نادي الزمالك والبالغة 2 مليون و400 ألف دولار.

وأضاف: "المبلغ الذي أرسله كهربا إلى محمود الخطيب كان ينقصه 8 ملايين جنيه، وتم توفيره من خلال رجل أعمال منتمٍ للنادي الأهلي ليتم جمع المبلغ بشكل كامل".

وعن العملة التي سدد بها اللاعب الغرامة قال: "الغرامة سددها كهربا بالجنيه المصري وليس بالدولار".