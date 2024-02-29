بالجنيه المصري أم الدولار.. هكذا دفع كهربا غرامة الزمالك
كشف مصدر قريب الصلة من محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، تفاصيل تسديد اللاعب للغرامة الموقعة عليه من قبل "الفيفا" لصالح نادي الزمالك.
ويحق للزمالك الحصول على 2.4 مليون دولار، بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد رحيله عن النادي، وعدم التزامه بتعاقده قبل 4 أعوام.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كهربا أرسل إلى محمود الخطيب رئيس النادي مبلغ الغرامة المتعلقة له لدى نادي الزمالك والبالغة 2 مليون و400 ألف دولار.
وأضاف: "المبلغ الذي أرسله كهربا إلى محمود الخطيب كان ينقصه 8 ملايين جنيه، وتم توفيره من خلال رجل أعمال منتمٍ للنادي الأهلي ليتم جمع المبلغ بشكل كامل".
وعن العملة التي سدد بها اللاعب الغرامة قال: "الغرامة سددها كهربا بالجنيه المصري وليس بالدولار".
رد الزمالك
وفي نفس السياق أعلن نادي الزمالك ال انتهاء أزمة محمود عبد المنعم (كهربا) لاعبه السابق ونجم غريمه الحالي النادي الأهلي بعد سداد الغرامة المستحقة "للقلعة البيضاء".
وقال الزمالك على منصة "إكس": "يعلن النادي برئاسة حسين لبيب استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلي الحالي والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و476 ألفا و389 دولارا".
وأضاف "يؤكد مجلس ادارة الزمالك على إنهاء الملف بالكامل وإسدال الستار على القضية بعد استلام مبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي اليوم".
واختتم: "سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي الفيفا والمحكمة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية لإخطارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك".
وفسخ كهربا تعاقده مع الزمالك بصورة غير قانونية، العام 2019، وتم تغريمه ماليًا من قبل المحكمة الرياضية "كاس" مليونيْ دولار، بالإضافة إلى 5% من الفوائد. ولم يُسدد "كهربا" مبلغ الغرامة للقلعة البيضاء حتى الآن.
وانتقل "كهربا" إلى الأهلي بعد فترة وجيزة مع أفيش البرتغالي، الذي أعلن إفلاسه لاحقًا.