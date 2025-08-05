صفر.. صدمة كبيرة بسبب ميزانية الاتحاد السعودي في الميركاتو

فجّر عبدالله مشاط، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة نادي الاتحاد "غير الربحية"، مفاجأة من العيار الثقيل عن السر في الهدوء الذي يخيم على مشهد سوق الانتقالات لـ"العميد".

ويترقب عشاق الكرة السعودية، انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي، والذي يقام خلال الفترة بين 28 أغسطس 2025 وحتى 21 مايو 2026.

وخرجت العديد من الأصوات الغاضبة من جماهير الاتحاد، بسبب عدم تدعيم الفريق حتى الآن، والاعتماد على اللاعبين المتواجدين منذ الموسم الماضي.

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الاتحاد نجح في الموسم الماضي بالسيطرة على البطولات المحلية، حيث توج بدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ولديه طموحات كبرى في حصد بطولة قارية بعد حجز مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد عبدالله مشاط أن ميزانية الاتحاد لضم لاعبين جدد في الميركاتو الحالي هي "صفر"، موضحا: "من ناحية ميزانية لجنة الاستقطاب فإن الرؤية القادمة منها غير واضحة ولا تقدر تتفق أو تفاوض مع لاعبين أو أسماء تخرج للجمهور وأنت لا تعرف هل لديك ميزانية أم لا، وهناك ميزانية النادي وهي أيضا غير واضحة ولا تقدر تتخذ قرارات مدروسة وتتفاوض بناء على المعطيات الحالية. وحاليا لا توجد ميزانية محلية أو من الاستقطاب، وحديثي عن الوقت الحالي قد يحدث انفراجة قريبا ويحدث تعاقدات".

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وأضاف: "ما يحدث أمر غير مقبول لناد فاز ببطولتين كبريين الموسم الماضي (الدوري والكأس)، في المقابل نرى مفاوضات لأندية مع لاعبين نخبة النخبة، ورأينا تعاقد الهلال مع أحد أفضل الأظهرة في العالم مثل ثيو هيرنانديز وهي صفقات قادمة من الاستقطاب ولا يمكن أن تأتي من موارد الأندية".

وشدد: "الإدارة التنفيذية ترفع رغبتها للجنة الاستقطاب بالمراكز المحتاجة لدعمها، وإذا قالت اللجنة ليس لك ميزانية هذا العام فماذا يمكن أن يفعل مجلس الإدارة. ورأينا العام الماضي صفقة مثل موسى ديابي جاءت بعد ضغط كبير جدا من الجماهير، وتم تخصيص ميزانية لها، ولكن حتى الآن الميزانية هي صفر، وأثق في أن مجلس الإدارة الجديد سيقوم بدفع الأمور بقوة".